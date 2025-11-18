Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Saudo Arabijos princą

Tai pirmas M. bin Salmano vizitas Jungtinėse Valstijose po žurnalisto, JAV gyvenusio Saudo Arabijos disidento Jamalo Khashoggi nužudymo 2018 metais.
JAV prezidentas Donaldas Trumpaspasveikino atvykusį princą, lydimą aukščiausių JAV ir Saudo Arabijos pareigūnų, o prieš jiems įžengiant vidun, praskrido grupė naikintuvų.
