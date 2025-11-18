 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė Saudo Arabijos princą

2025-11-18 19:10 / šaltinis: BNS
2025-11-18 19:10

Saudo Arabijos faktinis valdovas sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas antradienį atvyko į Baltuosius rūmus, kur buvo pasitiktas su fanfaromis ir skriejančiais lėktuvais. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Saudo Arabijos faktinis valdovas sosto įpėdinis Mohammedas bin Salmanas antradienį atvyko į Baltuosius rūmus, kur buvo pasitiktas su fanfaromis ir skriejančiais lėktuvais. 

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Tai pirmas M. bin Salmano vizitas Jungtinėse Valstijose po žurnalisto, JAV gyvenusio Saudo Arabijos disidento Jamalo Khashoggi nužudymo 2018 metais.

JAV prezidentas Donaldas Trumpaspasveikino atvykusį princą, lydimą aukščiausių JAV ir Saudo Arabijos pareigūnų, o prieš jiems įžengiant vidun, praskrido grupė naikintuvų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų