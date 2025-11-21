 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV sveikatos agentūros svetainėje prielaidos tarp kūdikių vakcinų ir autizmo

2025-11-21 09:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 09:21

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) atnaujino savo interneto svetainę, kurioje paskelbė prielaidą apie galimą ryšį tarp kūdikių vakcinų ir autizmo, dėl to sulaukdamas griežtos visuomenės sveikatos ekspertų ir autizmo aktyvistų kritiką.

(nuotr. Scanpix)

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) atnaujino savo interneto svetainę, kurioje paskelbė prielaidą apie galimą ryšį tarp kūdikių vakcinų ir autizmo, dėl to sulaukdamas griežtos visuomenės sveikatos ekspertų ir autizmo aktyvistų kritiką.

REKLAMA
0

„Tvirtinimas, kad „vakcinos nesukelia autizmo“, nėra pagrįstas įrodymais, nes tyrimai neatmetė galimybės, kad kūdikių vakcinos sukelia autizmą“, – atnaujintoje savo svetainės skiltyje „Autizmas ir vakcinos“ dabar teigia CDC.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Agentūra taip pat teigia, kad tyrimus, patvirtinančius tokį ryšį, „sveikatos priežiūros institucijos ignoruodavo“.

REKLAMA
REKLAMA

Tai rodo, kad CDC pakeitė savo ilgalaikę ir kategorišką poziciją, kad tyrimais yra įrodyta, jog „nėra jokio ryšio tarp vakcinacijos ir autizmo spektro sutrikimų atsiradimo“.

REKLAMA

JAV sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy‘is jaunesnysis ne kartą buvo kaltinamas klaidingos informacijos apie vakcinas skleidimu ir dažnai propaguoja jau paneigtą teiginį, kad vakcinos sukelia autizmą.

Buvusi CDC direktorė Susan Monarez sakė, kad R. F. Kennedy‘is jaunesnysis prieš keletą mėnesių ją atleido iš pareigų, kai ji atsisakė statyti mokslinius standartus į pavojų.

REKLAMA
REKLAMA

Pakeistam svetainės tekstui ketvirtadienį aštrios kritikos pažėrė ne pelno organizacija „Autism Science Foundation“, kuri apkaltino CDC pakeitus įrodymais pagrįstą informaciją „prieš vakcinas nukreiptomis retorikomis ir atviru melu“.

„Mokslas aiškiai įrodo, kad vakcinos autizmo nesukelia“, – teigė fondas.

„Tai patvirtina daugybė tyrimų, atliktų įvairiose pasaulio šalyse, kuriuose dalyvavo skirtingi įvairaus amžiaus asmenys, įskaitant kūdikius, ir buvo naudojamos skirtingos modelių sistemos.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ekspertai įspėja, kad pakeistosios gairės gali pakenkti pasitikėjimui įprastinėmis skiepijimo programomis.

JAV sveikatos agentūros svetainės tekstas atnaujintas tuo metu, kai dedamos pastangos naujai išnagrinėti autizmo priežastis: pranešama, kad CDC planuoja naują galimų biologinių mechanizmų ir priežastinių ryšių tyrimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų