JAV pakrančių apsaugos tarnyba svastikos nebelaikys neapykantos simboliu

Ši nacių eros emblema bus laikoma „galimai kurstančia nesantaiką“. Pareiškime, kurio tekstą cituoja dienraštis, laikinasis pakrančių apsaugos tarnybos komendantas admirolas Kevinas Lunday teigė, kad bet koks tokių simbolių demonstravimas, naudojimas ar reklamavimas ir toliau bus „nuodugniai tiriamas ir už jį bus griežtai baudžiama“.
Pakrančių apsaugos tarnyba atsisakė paaiškinti, kodėl jos atnaujintoje politikoje svastikos nebelaikomos neapykantos simboliais. Tarnybos atstovė Jennifer Plozai sakė, kad tarnyba su šiuo pranešimu nesutinka, bet ketina peržiūrėti politikos pakeitimus.
Svastika buvo oficialus nacizmo simbolis ir 1935 m. tapo nacių valstybės emblema. Skirtingai nei Jungtinėse Valstijose, Vokietijoje svastikas demonstruoti ar naudoti draudžia įstatymai.
Naujoji politika įsigalios gruodžio 15 d. Dienraščio pranešime teigiama, kad joje kilpa – simbolis, susijęs su Jungtinėse Valstijose kadaise vykusiais linčo teismais, – ir Konfederatų vėliava, kuria, kritikų teigimu, šlovinama su vergija susijusi pietų valstijų praeitis, taip pat bus laikomi „nesantaiką kurstančiais“, o ne neapykantos simboliais.
Pakrančių apsaugos tarnyba priklauso Vidaus saugumo departamentui, kuriam vadovauja sekretorė Kristi Noem.
