  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV, Egiptas, Kataras ir Turkija pasirašė deklaraciją dėl Gazos Ruožo

2025-10-13 19:56 / šaltinis: BNS
2025-10-13 19:56

Susitarimui dėl taikos Gazos Ruože tarpininkavę Jungtinės Valstijos, Egiptas, Kataras ir Turkija pirmadienį Egipte pasirašė deklaraciją.

JAV, Egiptas, Kataras ir Turkija pasirašė deklaraciją dėl Gazos Ruožo

Susitarimui dėl taikos Gazos Ruože tarpininkavę Jungtinės Valstijos, Egiptas, Kataras ir Turkija pirmadienį Egipte pasirašė deklaraciją.

0

„Dokumente bus išdėstytos taisyklės ir reglamentai bei daug kitų dalykų“, – prieš pasirašydamas sakė D. Trumpas, du kartus pakartodamas, kad „jis išsilaikys“.

Jis teigė, kad dokumentas nustato „taisykles ir reglamentus“ ateities deryboms.

Susitikime, kuriam bendrai pirmininkauja JAV prezidentas ir Egipto vadovas Abdel Fattah al Sisi (Abdel Fatahas Sisis), dalyvauja daugiau kaip 20 valstybių vadovų, kurie susirinko paminėti paliaubų Gazos Ruože ir Izraelio įkaitų grąžinimo mainais į palestiniečių kalinius.

JAV prezidentas susitikimą dėl Gazos Ruožo pavadino „didžiule diena pasauliui, didžiule diena Artimiesiems Rytams“.

