JAV, Egiptas, Kataras ir Turkija pasirašė deklaraciją dėl Gazos Ruožo

„Dokumente bus išdėstytos taisyklės ir reglamentai bei daug kitų dalykų“, – prieš pasirašydamas sakė D. Trumpas, du kartus pakartodamas, kad „jis išsilaikys“.
Jis teigė, kad dokumentas nustato „taisykles ir reglamentus“ ateities deryboms.
Susitikime, kuriam bendrai pirmininkauja JAV prezidentas ir Egipto vadovas Abdel Fattah al Sisi (Abdel Fatahas Sisis), dalyvauja daugiau kaip 20 valstybių vadovų, kurie susirinko paminėti paliaubų Gazos Ruože ir Izraelio įkaitų grąžinimo mainais į palestiniečių kalinius.
JAV prezidentas susitikimą dėl Gazos Ruožo pavadino „didžiule diena pasauliui, didžiule diena Artimiesiems Rytams“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!