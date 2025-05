JAV bus atšaukiamos studentams iš Kinijos išduotos vizos

„JAV pradės naikinti vizas, išduotas studentams iš Kinijos, įskaitant tuos, kurie turi ryšių su Kinijos komunistų partija ar studijuoja kritiškai svarbius dalykus“, – socialinių tinklų platformoje „X“ rašė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.

Valstybės departamentas išplatino pranešimą spaudai, kuriame pareiškė, kad bus peržiūrimi vizų išdavimo kriterijai, tokiu būdu „siekiant griežčiau tikrinti visus iš Kinijos Liaudies Respublikos ir Honkongo gaunamus prašymus išduoti vizas“.

Kol kas neaišku, kokiam šiuo metu Jungtinėse Valstijose esančių studentų skaičiui šis sprendimas turės įtakos ir ar bus taikoma kokių nors išimčių.

Tarptautinio švietimo instituto duomenimis, 2023–2024 mokslo metais JAV universitetuose studijavo maždaug 277 000 studentų iš Kinijos, kurie po atvykusiųjų iš Indijos sudarė antrą pagal dydį tarptautinių studentų grupę.

JAV jau dabar galioja griežtos vizų išdavimo tam tikrus dalykus, ypač mokslą ir technologijas studijuojantiems Kinijos piliečiams taisyklės.

Šios naujosios priemonės buvo pristatytos po to, kai Valstybės departamentas pranešė sustabdęs pokalbių dėl naujų vizų išdavimo tarptautiniams ir pagal mainų programas atvykstantiems studentams procesą, kol bus peržiūrėtos atrankos procedūros ir atliktos išplėstinės veiklos socialiniuose tinkluose patikros.

Pranešama, kad šis sprendimas galioja F, M ir J kategorijos vizoms, įskaitant tas, kurios išduodamos studentams, stažuotojams ir pagal programą „au pair“ dirbantiems asmenims, o daugiau informacijos apie naująją tvarką pasirodys artimiausiomis dienomis.

Po to, kai sausį į JAV prezidento kėdę atsisėdo Donaldas Trumpas, Vašingtono ir Pekino santykiai ėmė vėsti – tarp dviejų galingųjų ekonominių valstybių kilo vis gilėjantis prekybos ginčas, be to, jiedvi varžosi dėl pasaulinės įtakos skirtingose srityse.