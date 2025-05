Didžiulis sprogimas Kinijos chemijos gamykloje: skaičiuojamos aukos

Dar šeši žmonės laikomi dingusiais be žinios.

Sprendžiant iš vaizdo įrašo, kuriuo pasidalijo vietos gyventojas, atsisakęs būti įvardytas, nes baiminosi atsakomųjų veiksmų, sprogimas buvo toks galingas, kad išdužo už daugiau nei trijų kilometrų nuo gamyklos esančio sandėlio langai.

🇨🇳 An explosion occurred at a chemical plant in eastern China, — South China Morning Post.



❗️The plant belongs to Shandong Youdao Chemical, which is the world's largest producer of the pesticide chlorpyrifos, producing about 11 thousand tons of the substance per year. pic.twitter.com/XSNCpCX9ed

