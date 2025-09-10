Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV Aukščiausiasis Teismas lapkritį svarstys Trumpo įgaliojimus dėl muitų tarifų

2025-09-10 15:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 15:41

JAV Aukščiausiasis Teismas lapkritį svarstys, ar prezidentas Donaldas Trumpas turėjo teisę plačiu mastu įvesti muitus pagal 1977 m. nepaprastųjų galių įstatymą, sakoma antradienį paskelbtame teismo dokumente.

Donaldo Trumpo ir Karolio Nawrockio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV Aukščiausiasis Teismas lapkritį svarstys, ar prezidentas Donaldas Trumpas turėjo teisę plačiu mastu įvesti muitus pagal 1977 m. nepaprastųjų galių įstatymą, sakoma antradienį paskelbtame teismo dokumente.

REKLAMA
0

Toks žingsnis žengiamas po to, kai federalinis apeliacinis teismas nusprendė, kad D. Trumpas neturėjo teisės remtis Tarptautiniu nepaprastųjų ekonominių galių įstatymu (angl. International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) ir įvesti muitus importui iš dešimčių šalių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas nurodė, kad muitų tarifų nustatymas yra svarbi JAV Kongreso kompetencija. Sprendimas įsigalios tik spalio 14 d., todėl vyriausybė turės laiko pateikti apeliaciją Aukščiausiajam Teismui.

REKLAMA
REKLAMA

Byla susijusi su konkrečioms šalims skirtais muitų tarifais, apie kuriuos D. Trumpas pirmą kartą paskelbė balandžio mėnesį ir kurie taikomi dešimtims JAV prekybos partnerių. Vėliau administracija pakoregavo kai kuriuos tarifus, įskaitant rugpjūčio 7 d. įsigaliojusį 15 proc. tarifą daugumai iš ES importuojamų prekių.

REKLAMA

Savo apeliacijoje JAV vyriausybė teigia, kad, atėmus iš prezidento įgaliojimus dėl tarifų, kiltų pavojus prekybos susitarimams, sudarytiems su šešiomis pagrindinėmis partnerėmis ir ES, argumentuodama, kad susitarimai buvo pasiekti esant spaudimui dėl ginčijamų tarifų.

Ji teigia, kad panaikinus šiuos įgaliojimus, šalis atsidurtų ant „ekonominės katastrofos slenksčio“.

D. Trumpas teigė, kad prekybos su kitomis valstybėmis deficitas kelia pavojų nacionaliniam saugumui ir pateisina tarifų taikymą be Kongreso pritarimo. Apeliacinis teismas su tuo nesutiko, teigdamas, kad tarifai priklauso Kongreso kompetencijai, ir sudavė smūgį agresyviai D. Trumpo prekybos politikai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų