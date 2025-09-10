Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Buvęs sostinės tarybos narys Sergėjus Popovas lieka pripažintas kaltu „čekiukų“ byloje

2025-09-10 15:06 / šaltinis: BNS
2025-09-10 15:06

Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį atmetė „čekiukų“ byloje nuteisto buvusio Vilniaus miesto tarybos nario Sergejaus Popovo apeliacinį skundą.

Teismas (nuotr. 123rf.com)

Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį atmetė „čekiukų“ byloje nuteisto buvusio Vilniaus miesto tarybos nario Sergejaus Popovo apeliacinį skundą.

REKLAMA
0

Jis lieka pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo siekiant turtinės naudos, dokumentų klastojimo bei sukčiavimo.

Vilniaus apygardos teismas šių metų sausį politikui skyrė 15 tūkst. eurų baudą.

S. Popovas nuteistas dėl to, kad būdamas tarybos nariu fiktyviai nuomojosi buvusią elektros skydinę ir už tariamą biuro patalpų nuomą gaudavo išmokas. Tokiu būdu jis apgaule įgijo 7,4 tūkst. eurų. Apygardos teismas yra nutaręs, kad politikas taip pat turės Vilniaus miesto savivaldybei grąžinti šias lėšas.

Nuteistasis yra teigęs, kad patalpas Paupio rajone išsinuomojo, norėdamas ruoštis tarybos posėdžiams, tačiau prokuratūra pabrėžė, kad S. Popovas jau prieš nuomodamasis patalpas žinojo, jog realiai jose veiklos nevykdys. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų