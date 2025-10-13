Izraelio kariuomenė: Raudonajam Kryžiui perduoti dviejų Gazos Ruože laikytų įkaitų kūnai

„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, jiems buvo perduoti du karstai su negyvais įkaitais, kurie yra pakeliui pas IDF (kariuomenės) ir ISA (saugumo agentūros) pajėgas Gazos Ruože“, – pareiškė kariuomenė.
„Po to vyks papildomas dar dviejų karstų su negyvais įkaitais perdavimas“, – nurodė kariškiai.
Tuo tarpu Izraelio kalėjimų tarnyba paskelbė, kad pagal susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože paleido beveik 2 tūkst. sulaikytų asmenų, daugiausia palestiniečių. Ji pareiškime teigė, kad „iš kelių šalies kalėjimų į Ofero ir Ktzioto kalėjimus buvo pekelti 1 tūkst. 968 teroristai“.
„Kalėjimuose atlikus būtinus veiksmus ir gavus politinės valdžios pritarimą, visi teroristai buvo paleisti iš Ofero kalėjimo į (Vakarų Krantą) ir Rytų Jeruzalę, o iš Ktzioto kalėjimo – į Kerem Šalomą“, – pridūrė ji, omenyje turėdama vieną iš sienos perėjų į Gazos Ruožą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!