Izraelio įkaitų šeimos ragina Donaldą Trumpą neatsisakyti savo siūlomo susitarimo dėl Gazos Ruožo

„Pagarbiai prašome jūsų tvirtai pasipriešinti bet kokiems bandymams sužlugdyti susitarimą, kurį pasiūlėte“, – atvirame laiške D. Trumpui rašė Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas – pagrindinė Gazos Ruože laikomų įkaitų šeimoms atstovaujanti aktyvistų grupė.
„Pernelyg daug pastatyta ant kortos“, – rašoma laiške.
Jis buvo parašytas po D. Trumpo komentaro, kad netrukus bus proveržis derybose dėl ugnies nutraukimo. JAV prezidentas per diskusijas su arabų ir musulmonų lyderiais Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose pristatė 21 punkto planą, kaip užbaigti karą šioje palestiniečių teritorijoje.
Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas kaltina B. Netanyahu žlugdant įvairius ugnies nutraukimo pasiūlymus, kurie būtų sudarę sąlygas paleisti įkaitus.
Laišką D. Trumpui forumas paskelbė likus kelioms valandoms iki jo susitikimo Baltuosiuose rūmuose su B. Netanyahu. Susitikime JAV prezidentas turėtų spausti dėl taikos plano Gazos Ruožui.
„Jūs ir tik jūs turite jėgos nustumti šį susitarimą prie finišo linijos ir mes labai dėkingi, kad turime jūsų paramą“, – rašoma laiške.
Tačiau B. Netanyahu pastarosiomis dienomis nesuteikė priežasčių optimizmui.
Penktadienį sakydamas kalbą JT Generalinėje Asamblėjoje jis pažadėjo „baigti darbą“ prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože ir blokuoti palestiniečių valstybę, kurią neseniai pripažino kelios svarbios Vakarų šalys.
Izraelio ministras pirmininkas taip pat atrodo pasiryžęs tęsti karinį puolimą Gazos mieste, iš kurio pastarosiomis savaitėmis turėjo pasitraukti šimtai tūkstančių žmonių.
Įkaitų šeimos paprašė D. Trumpo spausti B. Netanyahu sustabdyti šią kampaniją.
„Jūsų dvejopas akcentas karo užbaigimui ir visų (...) įkaitų sugrąžinimui namo yra aiškus kontrastas šiuo metu Izraelio vykdomam išplėstam karui, – rašoma forumo laiške. – Norime padėkoti jums už tai, kad nepaisydamas šio kontrasto drąsiai laikotės savo įsitikinimo. Žinome, kad tai bus vienas pagrindinių pirmadienio susitikimo su ministru pirmininku Netanyahu klausimų.“
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
Palestiniečių kovotojai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Izraelis mano, kad tik 25 iš šių įkaitų dar yra gyvi.
Skelbiama, kad „Hamas“ taip pat laiko 2014-aisiais per ankstesnį karą tarp Izraelio ir islamistų grupuotės žuvusio žydų kario palaikus.
Po 2023-iųjų spalio 7-osios atakos Izraeliui pradėjus atsakomąjį puolimą, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 66 005 palestiniečiai, daugiausia civiliai, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.
