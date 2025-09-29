Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Oregonas apskundė teismui Trumpo planuojamą JAV kariuomenės dislokavimą Portlande

2025-09-29 09:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 09:31

Oregono valstijos valdžios institucijos sekmadienį apskundė teismui JAV karių dislokavimą šiaurės vakariniame Portlando mieste kitą dieną po atitinkamo prezidento Donaldo Trumpo nurodymo.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Oregono valstijos valdžios institucijos sekmadienį apskundė teismui JAV karių dislokavimą šiaurės vakariniame Portlando mieste kitą dieną po atitinkamo prezidento Donaldo Trumpo nurodymo.

REKLAMA
0

Šis dislokavimas būtų vykdomas po panašių respublikonų prezidento žingsnių pasiųsti kariuomenę prieš vietos demokratų vadovybės valią Los Andžele ir Vašingtone.

D. Trumpas teigia, kad karius pasiųsti būtina siekiant pažaboti nusikalstamumą ir protestus prieš jo prieštaringai vertinamą ir plataus masto masinės deportacijos kampaniją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oregono valstijos ir Portlando miesto valdžios institucijų sekmadienį pateiktame skunde D. Trumpas kaltinamas įgaliojimų viršijimu ir teigiama, kad šis žingsnis „motyvuotas jo noru paversti norma karinių pajėgų naudojimą įprastinei vidaus teisėtvarkos veiklai“, ypač jo politinių oponentų valdomose jurisdikcijose.

REKLAMA
REKLAMA

Sausį grįžęs į valdžią D. Trumpas įgyvendino kampanijos pažadus persekioti dokumentų neturinčius migrantus ir ėmėsi veiksmų, kuriais, pasak teisininkų ir nevyriausybinių organizacijų, buvo dažnai pažeidžiamos žmogaus teisės.

REKLAMA

Pastarosiomis savaitėmis respublikonų prezidentas taip pat pažadėjo kovoti su smurtu, kurį, jo teigimu, vykdo tariamas kairiųjų „vidaus teroristų“ tinklas – jo kritikai sako, kad taip siekiama nutildyti kitaminčius.

Savo skunde Oregono valdžia teigė, kad siųsti Nacionalinę gvardiją į Portlandą nebuvo reikalo, nes, priešingai nei teigia D. Trumpas, protestai prieš Imigracijos ir muitinės tarnybą (ICE) ten buvo nedidelio masto ir taikūs.

REKLAMA
REKLAMA

Skunde teigiama, kad protestuose paprastai dalyvauja mažiau nei 30 žmonių, o nuo birželio vidurio per juos nebuvo suimtas nė vienas žmogus. „Tačiau (Trumpo) didelio masto karių dislokavimas grasina eskaluoti įtampą ir kursto naujus neramumus“, – sakoma dokumente.

Pastarosiomis savaitėmis Portlande ir kituose miestuose protestuotojai protarpiais blokuodavo įėjimus į ICE patalpas, dėl to kildavo susirėmimų, kai agentai bandydavo atlaisvinti teritoriją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau, reaguodama į D. Trumpo šeštadienio pranešimą, Oregono gubernatorė Tina Kotek sakė, kad jai nebuvo pateikta jokios informacijos dėl karių dislokavimo.

„Nėra jokio sukilimo, nėra jokios grėsmės nacionaliniam saugumui, ir nėra jokio poreikio karinėms pajėgoms būti mūsų didžiausiame mieste“, – sakė ji žurnalistams.

REKLAMA

Portlando meras Keithas Wilsonas karių dislokavimą pavadino „nepageidaujamu, nereikalingu ir neamerikietišku“.

Pirmą kartą D. Trumpas dislokavo karius Los Andžele birželį, nepaisydamas valstijos gubernatoriaus demokrato ir sukeldamas tebesitęsiantį teisinį ginčą dėl prezidento įgaliojimų ribų. 

Vėliau kariai ir federaliniai agentai buvo pasiųsti į JAV sostinę, tuo pačiu buvo grasinama kitiems didiesiems miestams, įskaitant Čikagą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų