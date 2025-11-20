Italija išduos Vokietijai įtariamą „Nord Stream“ sprogdintoją

49-erių Serhijus K. tikriausiai jau ateinančiomis dienomis bus perduotas vokiečių policijai ir išskraidintas į Vokietiją. Jis greičiausiai prieš teismą stos Hamburge.
Kasacinis teismas savo sprendimą vėliau argumentuos raštiškai. Ukrainiečio advokatas italas Nicola Canestrini sakė: „Nusivylimas yra didelis, tačiau tikiuosi išteisinimo Vokietijoje“.
Serhijus K. kaltinamas buvęs vienas „Nord Stream“ dujotiekių sprogdinimo prieš trejus metus planuotojų. Jis buvo sulaikytas rugpjūtį Riminyje Italijoje, kur atostogavo su šeima. Vokiečių tyrėjai stebėjo jo judėjimą ir paprašė išduoti tarptautinį arešto orderį. Federalinė prokuratūra pradėjo baudžiamąjį procesą prieš jį dėl bendro veikimo sukeliant dujotiekio sprogimą bei antikonstitucinio sabotažo.
Serhijus K. kaltinimus neigia. Vienu metu jis buvo paskelbęs bado streiką. Jau rugsėjį Bolonijos teismas leido išduoti įtariamąjį, tačiau Italijos Aukščiausiasis teismas sprendimą sustabdė, kai jo advokatas pateikė apeliaciją.
Vokietijos tyrėjų įsitikinimu, Serhijus K. vadovavo iš viso septynių įtariamųjų komandai, kuriai priklausė ir keturi narai. Išpuoliams vykdyti Vokietijoje buvo išnuomota burinė jachta „Andromeda“. Dar vienas įtariamasis, taip pat ukrainietis, buvo sulaikytas Lenkijoje. Tačiau čia teisėsauga atsisakė jį išduoti Vokietijai. Dabar vyras jau yra laisvėje.
Per išpuolį „Nord Stream“ buvo taip stipriai apgadintas, kad juo nebegalėjo tekėti dujos. Sprogimai registruoto netoli Danijos Bornholmo salos.
Teigiama, kad Serhijus K. turėjo ryšių su Ukrainos valstybinėmis institucijomis.
