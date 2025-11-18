Prancūzijoje 8 vyrai nuteisti kalėti nuo 3 iki 15 metų dėl migrantų žūties Lamanšo sąsiauryje

Lapkritį du irakiečiai, šeši afganistaniečiai ir vienas Sudano pilietis stojo prieš teismą, kaltinami vadovavimu migrantų kontrabandos tinklui bei netyčine žmogžudyste. Tai naujausia byla, nukreipta prieš tokius tinklus tarp Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK).
Teismas griežčiausias bausmes – 12 ir 15 metų – skyrė dviem 45-erių Irako kurdams, kurie buvo identifikuoti kaip žmonių kontrabandos tinklo vadeivos, dėl septynių afganistaniečių, bandančių pasiekti Anglijos krantus, mirties.
Kaltinamiesiems buvo skirtos tokios bausmės, kokių prašė prokurorai – aštuoni vyrai nuo 23 iki 45 metų buvo nuteisti kalėti nuo 3 iki 15 metų.
Teismas išteisino devintą kaltinamąjį – iš karo nuniokoto Darfūro pabėgusį sudanietį, kuris, kaip įtariama, buvo laivo kapitonas, – prokuratūrai paprašius jį paleisti, pripažinus jį dar viena incidento auka.
Antradienį pirmininkaujantis teisėjas pareiškė, kad atsakovai „pasinaudojo dideliu pažeidžiamumu, kad pasipelnytų iš žmonių gabenimo pavojingomis sąlygomis“.
„Visi jūs, kurie buvote pripažinti kaltais dėl netyčinio nužudymo, sukūrėte sąlygas, dėl kurių žmonės nuskendo prieš atvykstant pagalbai, o kitiems sukėlėte neišvengiamą mirties pavojų“, – pridūrė teisėjas
Atsakovai neigė, kad buvo kaip nors susiję su incidentu Lamanšo sąsiauryje. Sudano kilmės kaltinamasis buvo vienintelis, kuris teismo metu atvirai papasakojo apie tragediją, tačiau neigė vairavęs laivą.
