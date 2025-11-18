LAT paskelbė sprendimą rezonansinėje vaikų pagrobimo byloje

Kaip BNS nurodė teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė, grąžinti šią bylą apeliacinei instancijai nagrinėti dar kartą kasaciniu skundu prašė prokuratūra.
Savo ruožtu Vilčinskų gynėjas prašė panaikinti apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kuria jie buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl vaikų pagrobimo, teismui pripažinus, kad ši veika prarado pavojingumą.
Vilčinskai prašo bylą nutraukti kitu pagrindu – konstatuojant, kad apskritai nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Kasacinis teismas, atmesdamas nuteistųjų gynėjo kasacinio skundo argumentus, padarė išvadą, kad žemesnės instancijos teismai pagrįstai asmenų veiksmuose nustatė savo vaikų pagrobimo nusikalstamos veikos sudėties požymius.
Teisėjų kolegija pritarė teismų argumentams, kad, sprendžiant klausimą dėl asmenų atliktų veiksmų teisėtumo ir jų vertinimo BK 156 straipsnio 2 dalies prasme, teisinę reikšmę turi aplinkybė, kad dieną, kai tėvai iš vaikų globos įstaigos be leidimo išsivežė savo tris nepilnamečius vaikus, teismo nutartis, kuria leista iš tėvų skubiai paimti vaikus, buvo įsiteisėjusi ir, kaip ir jos pagrindu priimti mero potvarkiai dėl nepilnamečių laikinosios globos bei jų apgyvendinimo, buvo galiojanti.
Tai reiškia, kad teismo ir institucijos sprendimai turėjo būti vykdomi. Įvykio dieną tėvai, be leidimo išsiveždami iš vaikų globos įstaigos joje teisėtai gyvenančius tris savo vaikus, elgėsi neteisėtai, jie suprato, kad pagrobia savo vaikus, ir norėjo taip veikti. Teisėjų kolegija taip pat sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamoje byloje susiklosčiusioje situacijoje – vėliau panaikinus teismo nutartį dėl vaikų paėmimo ir juos grąžinus tėvams, nesant byloje duomenų apie vaikų priežiūros pažeidimus, jų interesus pažeidžiantį tėvų valdžios panaudojimą – asmenų padaryta savo vaikų pagrobimo nusikalstama veika prarado pavojingumą, ir konstatavo, kad asmenys dėl šios veikos pagrįstai buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.
Kasacinis teismas, be kita ko, padarė išvadą, kad žemesnės instancijos teismai, vykdydami tų pačių asmenų baudžiamąjį persekiojimą dėl pasikėsinimo neteisėtai pereiti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, pažeidė non bis in idem (negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą) principą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad asmenys buvo pakartotinai persekiojami už iš esmės tuos pačius teisiškai reikšmingus, neatskiriamai susijusius su tuo pačiu laiku, ta pačia vieta ir tuo pačiu įvykiu faktus, už kuriuos jie jau buvo nubausti administracine tvarka ir sumokėję administraciniame nurodyme nustatytą baudą.
Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia, o pradėtas baudžiamasis persekiojimas turi būti nutrauktas. Dėl to teisėjų kolegija žemesnės instancijos teismų procesinių sprendimų dalis dėl asmenų išteisinimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 291 straipsnio 1 dalį panaikino ir baudžiamąją bylą dėl šios nusikalstamos veikos jiems nutraukė.
Apeliacija nieko nepakeitė
Kaip rašė BNS, Kauno apygardos teismas sausį nepakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendžio.
Juo Kauno apylinkės teismas pernai rugsėjį Vilčinskus išteisino dėl pasikėsinimo neteisėtai pereiti Baltarusijos sieną, nes toks nusikaltimas, teismo vertinimu, nebuvo padarytas.
Tuo metu dėl vaikų pagrobimo sutuoktiniai buvo atleisti nuo atsakomybės, teismui pripažinus, kad tokia nusikalstama veika buvo padaryta, tačiau dėl aplinkybių pasikeitimo ji tapo nepavojinga.
Buvęs Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis anksčiau sakė, kad civilinio proceso eiga, kai apygardos teismas Vilčinskams grąžino ne pagal procedūras paimtus vaikus, iš esmės lėmė išnykusį pagrobimo pavojingumą baudžiamojoje byloje.
Anksčiau Vilčinskų atžvilgiu dėl vaikų pagrobimo ir pasikėsinimo neteisėtai pereiti sieną buvo priimtas baudžiamasis įsakymas, nes jie sutiko su prokuroro pasiūlyta bausme. Tačiau pora persigalvojo ir pareikalavo bylos nagrinėjimo teisme.
BNS skelbė, kad 2023-iųjų liepą galimai savavališkai iš Kauno vaikų gerovės centro „Pastogė“ penkerių, septynerių ir devynerių metų vaikus pasiėmę tėvai buvo rasti Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Teisėsaugos teigimu, šeima greičiausiai ketino kirsti sieną.
