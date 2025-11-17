 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Istorinos įvykis: NATO vadovybei pirmą kartą perduotas britų lėktuvnešis

2025-11-17 10:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 10:52

NATO vadovybei pirmą kartą Europos istorijoje perduotas britų lėktuvnešis, o ta proga Italijoje lankosi du aukšti Britanijos ministrai.

JAV karinio laivyno lėktuvnešiai (nuotr. SCANPIX)

NATO vadovybei pirmą kartą Europos istorijoje perduotas britų lėktuvnešis, o ta proga Italijoje lankosi du aukšti Britanijos ministrai.

REKLAMA
1

Britų gynybos ministras Johnas Healey‘is paskelbė, kad moderniais naikintuvais „F-35“ aprūpintas Karališkojo jūrų laivyno lėktuvnešis „HMS Prince of Wales“ – vienas iš dviejų Didžiosios Britanijos eksploatuojamų lėktuvnešių – dabar priskirtas dalyvauti Viduržemio jūroje vykstančiose NATO pratybose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Healey‘is ir užsienio reikalų ministrė Yvette Cooper pirmadienį lankosi Neapolyje, kur laive priims savo kolegas iš Italijos.

REKLAMA
REKLAMA

Šis žingsnis reiškia, kad NATO pirmą kartą vadovaus lėktuvnešio grupei, kurią sudaro „HMS Prince of Wales“, jo pagalbiniai laivai ir modernių naikintuvų „F-35“ eskadra.

REKLAMA

Šie naikintuvai „F-35“ kartu su Italijos naikintuvais jau yra dalyvavę bendrose NATO pratybose „Falcon Strike“.

J. Healey‘is tvirtino, kad lėktuvnešio grupės perdavimas NATO vadovybei yra šių metų pradžioje Jungtinės Karalystės Strateginės gynybos apžvalgoje išdėstyto plano, kuriame NATO iškeliama į pirmą vietą, pavyzdys.

Šiame plane numatyta, kad Jungtinė Karalystė turi pasirengti karui, daugiausiai dėmesio skirti pasirengimui Europoje ir ginkluoti jungtines Vakarų aljanso pajėgas.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes gyvename naujoje grėsmių eroje, kuri reikalauja naujos gynybos eros. Mūsų stiprybės pagrindas – kietoji galia ir stiprūs aljansai, todėl dera šį momentą pažymėti kartu su viena iš artimiausių mūsų NATO sąjungininkių – Italija“, – pridūrė J. Healey‘is.

J. Healey‘is ir Y. Cooper prie Neapolio krantų prisišvartavusiame laive „HMS Prince of Wales“ susitiks su Italijos gynybos ministru Guido Crosetto ir užsienio reikalų ministru Antonio Tajani.

Diskusijų centre bus pastangos sustiprinti Europą prieš Rusiją ir kovoti su hibridinėmis grėsmėmis žemyno saugumui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų