Laikraštis „The New York Times“ nurodė, kad neseniai pastebėti įsilaužimai buvo nukreipti į atvirojo kodo žvalgybos analizės sistemą – kompiuterių tinklą, kuris analizuoja viešą, neįslaptintą medžiagą įžvalgoms gauti.
Laikraštis, remdamasis JAV pareigūnais ir su situacija susipažinusiais asmenimis, teigė, kad įslaptintai medžiagai pavojus nebuvo iškilęs.
„The New York Times“ citavo vieną ODNI pareigūną, kuris teigė, kad svarbiausių pajėgumų veikla nebuvo sutrikdyta. Leidinyje rašoma, kad CŽA komentuoti atsisakė.
Pranešimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo pranešta apie kibernetines atakas prieš Žemės ūkio departamentą ir FTB, tvyrant susirūpinimui dėl JAV kompiuterių sistemų saugumo po didelių techninių sutrikimų bangos.
Šeštadienį paklaustas apie pranešimus dėl įsilaužimo į FTB, JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad apie tai sužinojo tik neseniai.
„Pasakysiu, kad tai nėra gerai. Man tai nepatinka“, – televizijai „Fox News“ sakė jis.
Pastarosiomis savaitėmis įvykę sutrikimai trikdė keliones, ryšius ir elektroninę prekybą daugybei vartotojų visose JAV ir net paveikė itin slaptą Nacionalinio saugumo agentūros tinklą.
Baltųjų rūmų kibernetinio saugumo vadovas Seanas Cairncrossas praėjusią savaitę buvo atleistas, stiprėjant kritikai dėl šių problemų virtinės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.