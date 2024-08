Įsibėgėja Harris ir Walzo rinkimų kampanija: „Mes esame džiaugsmingi kovotojai“

Jie galėjo įsitikinti, kokia bus įtempta kova dėl balsų šiame regione, kai oro uoste Viskonsine jie vos nesusidūrė su respublikonų kandidatu į viceprezidentus J. D. Vance'u.

Demokratų kandidatai lankėsi Viskonsine ir Mičigane, tikėdamiesi stiprinti paramą tarp jaunesnių, įvairios kilmės darbininkų klasės rinkėjų, kurie padėjo prezidentui Joe Bidenui laimėti 2020 metų rinkimus.

Pirmajame dienos mitinge O Klere K. Harris sakė: „Kaip mėgsta pabrėžti Timas Walzas, mes esame džiaugsmingi kovotojai.“

Prie to prisidėjo ir K. Harris kampanija, kuri per pirmąsias 24 valandas po to, kai ji paskelbė T. Walzą savo kandidatu į viceprezidentus, surinko 36 mln. dolerių (32,96 mln. eurų).

Viceprezidentė teigė, kad abu demokratai į ateitį žvelgia optimistiškai, priešingai nei buvęs prezidentas ir respublikonų kandidatas D. Trumpas, kurį ji apkaltino užstrigimu praeityje ir pirmenybės teikimu konfrontaciniam politikos stiliui.

Danas Milleris (Danas Mileris) iš Pelikanų ežero, Viskonsino valstijoje, kuris buvo tarp daugiau nei 12 tūkst. mitingo O Klere dalyvių, sakė, kad J. Bidenas „buvo neįtikėtinas prezidentas, bet jis tiesiog nebėra toks pranešėjas“.

„Kartais reikia geresnio pranešėjo, – teigė D. Milleris. – Ir tai yra Kamala.“

Vėliau vakariniame renginyje, vykusiame oro uosto angare netoli Detroito, kuriame, kaip skelbia kampanija, susirinko 15 tūkst. žmonių, Mičigano gubernatorė Gretchen Whitmer, pati dažnai minima kaip potenciali kandidatė į prezidentus, pareiškė: „Mums reikia stiprios moters Baltuosiuose rūmuose, ir tam jau atėjo laikas.“

„Šie rinkimai bus kova, – tame pačiame renginyje sakė K. Harris. – Mums patinka gera kova.“

„Dabar kalbu aš“

Prezidentui pasitraukus iš rinkimų kovos, arabų kilmės amerikiečių bendruomenės ir svarbiausių profesinių sąjungų lyderiai teigia, kad juos nudžiugino K. Harris kandidato į viceprezidentus pasirinkimas.

Jau 11 mėnesį besitęsiant Izraelio ir „Hamas“ karui, Minesotos gubernatoriaus T. Walzo įtraukimas į kampaniją sušvelnino tam tikrą įtampą. Kai kurie lyderiai šį žingsnį suprato taip, kad K. Harris išgirdo susirūpinimą dėl kito realiu pretendentu laikyto Pensilvanijos gubernatoriaus Josho Shapiro (Džošo Šapiro), kuris, kampanijos manymu, per daug palaikė Izraelį.

„Partija ima suprasti, kad turi atkurti koaliciją, – sakė Abdullah Hammoudas (Abdula Hamudas), arabų kilmės amerikiečių gausiai apgyvendinto Detroito priemiesčio Dirborno meras. – Walzo pasirinkimas yra dar vienas geros valios ženklas.“

Vis dėlto per K. Harris kalbą Mičigane, kai ją nutraukė protestuotojai, pasisakantys prieš Izraelio kovą su „Hamas“, išryškėjo tebesitęsiantys nesutarimai. Iš pradžių K. Harris bandžiusiems ją pertraukti asmenims pasakė: „Aš čia esu, nes tikiu demokratija ir kiekvieno žmogaus balsas yra svarbus.“

Šis atsakas priminė J. Bideną, kuris dažnai pertraukiamas per savo mitingus sakydavo, kad protestuotojams turėtų būti leista pasisakyti. Tačiau galiausiai juos vis tiek išvesdavo apsauga.

Tačiau K. Harris greitai perėjo prie griežtesnio tono ir tęsė: „Bet dabar kalbu aš.“

Tai sukėlė didžiosios dalies auditorijos palaikymo šūksnius, o protestuotojai galiausiai buvo išvesti.

„Jei norite, kad Donaldas Trumpas laimėtų, taip ir sakykite, – tęsė viceprezidentė protestuotojams netylant. – Priešingu atveju, kalbu aš.“

Išvengė susidūrimo J. D. Vance'u

Tuo metu D. Trumpas pabrėžė, kad jo kandidatas į viceprezidentus Ohajo senatorius J. D. Vance'as yra patrauklus Vidurio Vakarų rinkėjams. J. D. Vance'as Mičigane ir Viskonsine pasirodė tą pačią dieną kaip ir K. Harris su T. Walzu.

Kai K. Harris dar bendravo su grupe skaučių, atėjusių jos pasitikti Čipevų Slėnio regioniniame oro uoste Viskonsine, netoli nusileido J. D. Vance'o kampanijos lėktuvas. K. Harris pozavo nuotraukai su mergaitėmis maždaug tuo pačiu metu, kai J. D. Vance'as išlipo ir ėmė eiti link viceprezidentės lėktuvo.

Galiausiai viceprezidentė įsėdo į savo kortežą, ir šis nuvažiavo jiems nespėjus susitikti. Vis dėlto tai, kad šie politikai atsidūrė taip arti, buvo neįprasta, atsižvelgiant į kruopščiai sudarytus kampanijos tvarkaraščius.

„Tiesiog norėjau patikrinti savo būsimą lėktuvą“, – vėliau žurnalistams teigė J. D. Vance'as. Jis taip pat kritikavo K. Harris už tai, kad nuo tada, kai ji tapo kandidate į prezidentus, nerengia spaudos konferencijų.

„Jei tie žmonės nori mane vadinti keistuoliu, vadinu tai garbės ženklu“, – sakė J. D. Vance'as, atsakydamas į žodžius, parinktus T. Walzo jį apibūdinant. Dėl šios frazės Minesotos gubernatorius išgarsėjo internete dar prieš tai, kai K. Harris pasirinko jį savo kandidatu į viceprezidentus.

T. Walzas tiek Viskonsine, tiek Mičigane kritikavo J. D. Vance'ą, tačiau daugiausiai aštrių žodžių skyrė D. Trumpui, teigdamas, kad buvęs prezidentas „tyčiojasi iš mūsų įstatymų, sėja chaosą ir susiskaldymą tarp žmonių, jau nekalbant apie darbą, kurį jis atliko būdamas prezidentu“.

T. Walzas taip pat pabrėžė, kad jis ir K. Harris skatina kaimyniškumą ir bendruomeniškumą, ir net užsiminė, kad jo valstijos amerikietiškojo futbolo sirgaliai džiaugėsi už ilgus metus vis nuvylusią Detroito komandą, kai šiai mažai trūko, kad patektų į pastarąsias „Super Bowl“ rungtynes.

„Vikingų“ sirgaliai didžiuojasi „Liūtais“, – teigė jis.

Sveikina nepasirinkus J. Shapiro

Postūmis demokratams gali turėti lemiamos reikšmės Detroite, kur beveik 80 proc. gyventojų sudaro juodaodžiai ir kurio lyderiai kelis mėnesius įspėjo administracijos pareigūnus, kad rinkėjų apatija gali jiems kainuoti įprastai tvirtą paramą Demokratų partijai.

Pilietinių teisių organizacijos NAACP Detroito padalinio prezidentas Wendellas Anthony (Vendelas Entonis) sakė, kad dabar mieste tvyro milžiniškas sujudimas. Jis palygino jį su 2008 metais, kai rinkėjai laukė ilgose eilėse, kad balsuotų už pirmąjį juodaodį šalies prezidentą Baracką Obamą.

Tačiau kai kurie Mičigano demokratų lyderiai nerimavo, kad pasirinkus netinkamą viceprezidentą gali sulėtėti kampanijos pagreitis ir suskilti koalicija, kuri tik neseniai pradėjo vienytis.

Arabų kilmės amerikiečių lyderiai, turintys didelę įtaką Mičigano valstijoje, garsiai pasisakė prieš J. Shapiro dėl jo ankstesnių komentarų apie karą tarp Izraelio ir „Hamas“.

Šie lyderiai ypač atkreipė dėmesį į jo anksčiau šiais metais išsakytą pastabą dėl protestų universitetų miesteliuose. Jų nuomone, studentų protestuotojų veiksmai buvo nepelnytai palyginti su baltųjų viršenybės šalininkų veiksmais.

Žydų kilmės J. Shapiro yra kritikavęs Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, nors liko tvirtas Izraelio rėmėjas.

Osama Siblani (Osama Siblanis), Dirborne įsikūrusio laikraščio „Arab American News“ leidėjas ir žymus Mičigano musulmonų bendruomenės lyderis, buvo vienas iš tų, kurie praėjusią savaitę Mičigane susitiko su Baltųjų rūmų patarėju Tomu Perezu (Tomu Peresu). Šis palaiko ryšius su kai kuriais Dirborno lyderiais nuo tada, kai jis ir kiti aukšto rango pareigūnai kartu su J. Bidenu keliavo ten, kad užmegztų ryšius su bendruomene.

O. Siblani teigė, kad liepos 29 dieną daugiau nei valandą kalbėjosi su T. Perezu ir pasakė jam, kad jei K. Harris pasirinks J. Shapiro, nutrauks bendravimą ateityje.

„Nepasirinkti J. Shapiro yra labai geras žingsnis. Tai mums šiek tiek labiau atveria duris“, – sakė O. Siblani.