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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Kremliaus – naujausia žinia dėl Ukrainos, Rusijos ir JAV susitikimo

2026-09-25 16:46 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-25 16:46
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Trišalis Ukrainos, Rusijos ir JAV atstovų susitikimas gali įvykti artimiausiu metu. Tai pareiškė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, praneša portalas „Zerkalo“, remdamasis laikraščiu „Kommersant“.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas EPA
GALERIJA (23)

Trišalis Ukrainos, Rusijos ir JAV atstovų susitikimas gali įvykti artimiausiu metu. Tai pareiškė Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, praneša portalas „Zerkalo“, remdamasis laikraščiu „Kommersant“.

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Kremliaus atstovas patvirtino, kad galimybė surengti tokį susitikimą buvo aptarta per Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pokalbį telefonu.

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„Šalys kalbėjo apie tai, kad toks susitikimas galėtų įvykti artimiausiu metu“, – sakė D. Peskovas. Vis dėlto jis pabrėžė, kad kol kas šiuo klausimu nėra nieko konkretaus.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad JAV pasiūlė surengti preliminarias trišales Ukrainos, JAV ir Rusijos derybas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, rugsėjo 25 d. rašė „Ukrainska pravda“.

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Diena anksčiau V. Putino pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas Niujorke susitiko su JAV prezidento specialiaisiais pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu, pranešė CNN. Televizijos šaltinių teigimu, šalys aptarė JAV bei Rusijos bendradarbiavimą ir Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimą.

Rugsėjo 23 d. D. Peskovas pareiškė, kad Kremlius kol kas nemato „jokių prielaidų deryboms pereiti į taikos procesą“. Jis taip pat pridūrė, kad Rusija tebėra „atvira deryboms“.

Rugsėjo pradžioje V. Putino atstovas spaudai teigė, kad Kremlius neatmeta galimybės atnaujinti trišalio formato derybas.

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