Iranas skelbia kol kas neleidžiantis JT inspektoriams patekti į branduolinius objektus

„Remiantis šiuo susitarimu, šiuo metu TATENA inspektoriams nesuteikiama galimybė patekti“ į objektus, valstybinei televizijai sakė A. Aragchi, turėdamas omenyje Tarptautinę atominės energijos agentūrą.
„Šis susitarimas pats savaime nesuteikia galimybės gauti prieigą. Remiantis ataskaitomis, kurias Iranas pateiks vėliau, dėl prieigos tipo turėtų būti deramasi atitinkamu laiku“, – pridūrė jis.
Po karo su Izraeliu birželį sustabdęs bendradarbiavimą su TATENA Iranas antradienį susitarė dėl naujos bendradarbiavimo sistemos su šia JT branduolinės veiklos priežiūros institucija.
Susitarimą Kaire pasirašė A. Araghchi ir TATENA vadovas Rafaelis Grossi, kuris pasveikino jį kaip „svarbų žingsnį teisinga kryptimi“.
Tai buvo pirmasis iraniečių aukšto lygio susitikimas su TATENA nuo tada, kai po 12 dienų trukusio karo su Izraeliu, per kurį žydų valstybė ir JAV smogė Irano branduoliniams objektams, Teheranas nutraukė bendradarbiavimą su agentūra.
