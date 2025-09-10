Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Iranas skelbia kol kas neleidžiantis JT inspektoriams patekti į branduolinius objektus

2025-09-10 15:18 / šaltinis: BNS
2025-09-10 15:18

Iranas kol kas atsisako suteikti prieigą prie branduolinių objektų Jungtinių Tautų (JT) inspektoriams, trečiadienį transliuotame interviu teigė užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi, nors abi pusės susitarė atnaujinti bendradarbiavimą.

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

Iranas kol kas atsisako suteikti prieigą prie branduolinių objektų Jungtinių Tautų (JT) inspektoriams, trečiadienį transliuotame interviu teigė užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi, nors abi pusės susitarė atnaujinti bendradarbiavimą.

0

„Remiantis šiuo susitarimu, šiuo metu TATENA inspektoriams nesuteikiama galimybė patekti“ į objektus, valstybinei televizijai sakė A. Aragchi, turėdamas omenyje Tarptautinę atominės energijos agentūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis susitarimas pats savaime nesuteikia galimybės gauti prieigą. Remiantis ataskaitomis, kurias Iranas pateiks vėliau, dėl prieigos tipo turėtų būti deramasi atitinkamu laiku“, – pridūrė jis.

Po karo su Izraeliu birželį sustabdęs bendradarbiavimą su TATENA Iranas antradienį susitarė dėl naujos bendradarbiavimo sistemos su šia JT branduolinės veiklos priežiūros institucija.

Susitarimą Kaire pasirašė A. Araghchi ir TATENA vadovas Rafaelis Grossi, kuris pasveikino jį kaip „svarbų žingsnį teisinga kryptimi“.

Tai buvo pirmasis iraniečių aukšto lygio susitikimas su TATENA nuo tada, kai po 12 dienų trukusio karo su Izraeliu, per kurį žydų valstybė ir JAV smogė Irano branduoliniams objektams, Teheranas nutraukė bendradarbiavimą su agentūra.

