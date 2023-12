Keli socialinio tinklo X vartotojai tikina, kad V. Zelenskis nusipirko prabangią vilą Floridoje ir dabar nori pabėgti arba jau pabėgo į Jungtines Valstijas.

„Volodymyras Zelenskis kreipėsi į JAV dėl pilietybės suteikimo, kai jo šalis žlugs. Bet tik po to, kai JAV nusiuntė trilijonus Ukrainai už nesėkmingas karo pastangas“, – parašė vienas X vartotojas.

Klausimas, ar siųsti pinigus Ukrainai, padedant apsiginti nuo Rusijos invazijos, buvo aršiai diskutuojamas JAV Kongrese, kai kurie respublikonai siūlo sustabdyti pagalbos tiekimą. Prokremliškos socialinio tinklo X paskyros pasinaudojo šia situacija ir pareiškė, kad Ukrainos prezidentas „ištuštino JAV iždą“.

Dešiniųjų aktyvistė ir buvusi respublikonų kandidatė į Senatą Lauren Witzke panašius teiginius išsakė viename X pranešima, kuris buvo peržiūrėtas beveik 10 mln. kartų, skelbia portalas „Euronews“.

Pranešime L. Witzke teigia, kad Zelenskis svarsto galimybę pabėgti iš Ukrainos po to, kai Floridoje nusipirko 20 mln. dolerių (18 mln. eurų) vertės vilą. Pranešime dalijamasi, kaip teigiama, Ukrainos lyderio natūralizacijos JAV dokumento kopija ir vilos nuotraukomis.

Norėdamas patikrinti šiuos teiginius, portalas „The Cube“ pirmiausia atliko atvirkštinę vilos nuotraukų paiešką. Pranešime pavaizduotas namas yra Ponte Vedra Beach – daugiau nei už 300 km nuo tariamos V. Zelenskio naujosios vilos Vero Beach, Floridoje, vietos.

Gruodžio 20 d. duomenimis, vila vis dar parduodama, jos kaina interneto svetainėje „Zillow“ nurodyta beveik 11 mln. dolerių (10 mln. eurų). JAV visi nekilnojamojo turto sandorių dokumentai yra vieši ir prieinami internete.

Minėtas namas buvo įsigytas 2019 m. už 6,3 mln. dolerių (5,8 mln. eurų). Jis buvo parduotas finansų srityje dirbančiai porai iš Atlantos, kuri, remiantis viešais įrašais, tebėra dabartiniai savininkai. Tai reiškia, kad namas nepriklauso Volodymyrui Zelenskiui ir jo žmonai, kaip teigiama socialinės žiniasklaidos įrašuose. Kalbant apie dokumentą, neva rodantį Ukrainos prezidento prašymą suteikti pilietybę, jis taip pat yra suklastotas.

Dar viena atvirkštinė vaizdų paieška veda prie „Reddit“ svetainėje esančio pritaikomo šablono. Dėl nuotraukos „Euronews“ nustatė, kad ją kažkas paėmė iš oficialios Ukrainos vyriausybės svetainės. Buvo pastebėti ir kiti neatitikimai, pavyzdžiui, kad pažymėjime nėra V. Zelenskio antrojo vardo Oleksandrovyč ir jo parašo, kurie dokumente yra privalomi pagal įstatymą.

This claim appears to have originated at the website DC Weekly, with a "highly acclaimed journalist" named Jessica Devlin. Her bio photo is actually a New York woman named Judy Batalion https://t.co/l62H7Mou3U pic.twitter.com/kr4XlExYJq