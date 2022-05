Didžiulis išpuolis prieš Kremliaus parankinius: „Anonymous“ paskelbė išjungusi Baltarusijos valdžios tinklapius

Grupė apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“, paskelbdama įvairių svetainių, susijusių su Baltarusijos valstybės valdymu, įskaitant Susisiekimo, Teisingumo ir Ūkio ministerijas, ekrano kopijas. Be to, neveikė ir Švietimo ministerijos, Nacionalinio teisinės informacijos centro, Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio muitinės komiteto ir kitos interneto svetainės.

Pranešime buvo rašoma: „Anonymous“ surengė didžiulę ataką prieš Baltarusijos vyriausybę už jos bendrininkavimą įsiveržiant į Ukrainą. Visos jų didžiausios vyriausybės svetainės yra išjungtos“.

Massive attack carried by @YourAnonSpider against the Belarusian government for their complicity in the Ukraine invasion. All their biggest government websites are #Offline. #Anonymous #OpRussiahttps://t.co/r8RcSMb6dohttps://t.co/ed76AtuwDMhttps://t.co/lgDbF7IKkK pic.twitter.com/qKgfR7t54F