Į Lenkiją naktį įskrido net du dronai: kariuomenė pateikė oficialų paaiškinimą

Lenkija yra ypač budriai stebi objektus, patenkančius į jos oro erdvę, nuo tada, kai 2022 m., praėjus keliems mėnesiams po Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą, nuklydusi Ukrainos raketa pataikė į pietų Lenkijos kaimą ir žuvo du žmonės, rašoma „Reuters“.
„Turėjome du oro erdvės pažeidimus, – spaudos konferencijoje sakė ginkluotųjų pajėgų operacijų vadas generolas Maciejus Kliszas. – Šie du pažeidimai buvo visiškai kontroliuojami nacionalinių pajėgų ir valstybinės gynybos sistemai priskirtų vienetų.“
Generalinis štabo viršininkas generolas Wieslawas Kukula sakė, kad dronai paliko Lenkijos oro erdvę nepadarę jokios žalos.
Lenkijos kariuomenė nepateikė jokių detalių apie tai, kur dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę.
Rusija antradienio ir trečiadienio naktį paleido daugiau nei 500 dronų ir dešimtis raketų visoje Ukrainoje, pataikydama į 14 energetikos ir transporto infrastruktūros objektų ir sužeisdama keturis geležinkelio darbuotojus.
Lenkija, NATO narė, yra tvirta Ukrainos rėmėja prieš Rusiją.Rugpjūčio mėnesį vienas dronas nukrito į kukurūzų lauką rytinėje Lenkijoje. Incidentą tiriančio prokuroro teigimu, tuo metu atrodė, kad dronas į Lenkiją įskrido iš Baltarusijos, Rusijos sąjungininkės, pusės.
