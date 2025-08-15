Mečetės, kurioje paauglys planavo žudynes, vadovas papasakojo „Sky News“ apie akimirką, kai berniukas apsimetė atsivertęs į islamą, kad galėtų patekti į maldos namus likus kelioms savaitėms iki policijos užkirsto teroristinio išpuolio.
Tuo metu 16-metis garbino Norvegijos serijinį žudiką Andersą Breiviką ir buvo sulaikytas detektyvų, kai šių metų sausį ketino padegti Inverclyde‘o musulmonų centrą, esantį Grinoke.
Jis tikėjosi, kad mečetė, talpinanti 275 maldininkus, tuo metu bus pilna.
Manoma, kad paauglys internete gyrėsi ketinimu išpuolį transliuoti tiesiogiai socialiniuose tinkluose.
Juodais drabužiais vilkintis ir šautuvą nešęs jaunuolis sėkmingai apgavo imamą (tam tikrų islamo atšakų dvasininką), kad šis patikėtų jo ketinimu nuoširdžiai priimti islamą.
Jaunasis neonacis, kurio tapatybė dėl amžiaus negali būti atskleista, buvo paliktas vienas filmuoti ir piešti eskizus, kuriose vietose aukos, tarp jų ir vaikai, galėtų įstrigti planuojamo padegimo metu.
„Jis man pasakė labai šokiruojantį dalyką“
Centro imamas Muhammadas Bilalis prisiminė akimirką, kai pirmą kartą sutiko paauglį ir leido jam prisijungti prie maldų 2024 m. gruodį.
„Kai jis atėjo, buvo labai malonus ir atrodė, jog nuoširdžiai nori tapti musulmonu. Padaviau jam Koraną, kad galėtų daugiau sužinoti. Jis man pasakė labai šokiruojantį dalyką – kad nori subalansuoto gyvenimo. Paklausiau: „Ką turi omenyje?’“ Jis atsakė: „Jei tapsiu musulmonu, noriu būti arčiau savo kūrėjo.“
Autizmą turintis berniukas tikėjo, kad baltaodžiai kariauja su kitomis rasėmis, ir pradėjo simpatizuoti nacių ideologijai.
„Tai mums bus pamoka ateičiai“
Inverclyde‘o musulmonų centro atstovas Hamidas Akhtaris sakė, jog šis incidentas buvo tarsi žadintuvas: „Baisiausia buvo tai, kad žmogus galėjo būti toks malonus ir kartu toks apgaulingas. Jis mus apgavo, kad nori atsiversti, o mes jam visapusiškai padėjome ir pasitikėjome. Tai mums bus pamoka ateičiai – turime būti atidesni dėl to, kas ateina ir kokie yra jų tikrieji ketinimai. Dabar įrengėme daugiau stebėjimo kamerų.“
Berniukas savo mobiliajame telefone sukūrė „manifestą“, kuriame rašė, kad „mirs už savo žemę“. Iš pradžių jis, kaip pats vadino „juokinga idėja“, planavo surengti teroristinį išpuolį savo mokykloje.
Jis nufilmavo save vaikščiojantį po mokyklą ir sakantį, kad planuoja „likviduoti“ vieną iš biurų.
Vėliau per „Telegram“ pasigyrė atsisakęs šio plano ir nusprendęs sutelkti dėmesį į Grinoko mečetę, į kurią, kaip pats teigė, jam pavyko „įsiskverbti“.
Artėjant numatytam išpuoliui, jis parengė „galutinį manifestą“, kuriame teigė, kad „rytoj“, kai „mečetė bus pilna“, įvykdys išpuolį.
Tą rytą berniukas išėjo iš namų su kuprine ir draugams parašė žinutę: „Šiandien nusprendžiau, koks buvo ir koks bus mano gyvenimas.“
Tačiau atvykęs į islamo centrą jis negalėjo patekti į vidų – durys buvo užrakintos.
Rastos svastikos ir sprogmenų gamybos medžiagos
Berniukas nežinojo, kad policija jau buvo gavusi informacijos ir laukė, kad jį sulaikytų. Jo kuprinėje detektyvai rado Vokietijoje pagamintą pneumatinį pistoletą, galintį šaudyti BB šratukais, dujų balionėlius ir keturis aerozolio balionėlius. Taip pat aptikta užrašų knygelės su svastikomis.
Vėliau jo namuose pareigūnai rado A. Hitlerio knygos „Mein Kampf“ kopiją, peilius ir sprogmenų gamybai skirtas medžiagas.
Inverclyde‘o islamo centras „Sky News“ teigė, kad bendruomenė dabar yra susitelkusi labiau nei bet kada.
Centro atstovas Adeelis Naeenas sakė: „Tai pavienis atvejis, tačiau kai matau šiandieninę bendruomenę ir žmonių gausą, džiaugiuosi, kad policija užkirto kelią tragedijai. Mūsų bendruomenė išlieka stipri ir žmonės nenustoja čia rinktis.“
