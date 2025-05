„Dėdės A 136-asis gimtadienis“: neonacistai Europos šalyje šventė Hitlerio gimtadienį, policija juos sulaikė

Praėjusį mėnesį kraštutinės dešinės grupuotės „British Movement North West“ nariai internete paskelbė nuotraukas, kuriose jie valgo tortą su svastikos glazūra ir, atrodo, laiko nacių vėliavą Odhamo bare.

Baro savininkai teigė, kad jų darbuotojai buvo apgauti grupės narių, kurie, kaip įtariama, paslėpė nacių atributiką.

Mančesterio policija pranešė, kad ryte surengė reidus keliuose miestuose, kur konfiskavo kardus, arbaletą, šaunamųjų ginklų imitacijas ir, kaip įtariama, granatą.

Policija teigė, kad devyni asmenys buvo suimti įtariami padarę nusikaltimus pagal viešosios tvarkos įstatymo 18 straipsnį, įskaitant rašytinės medžiagos, skirtos kurstyti rasinę neapykantą, demonstravimą.

Policijos viršininko pavaduotoja Steph Parker sakė: „Ši grupė akivaizdžiai yra giliai susižavėjusi idėjomis, kurios, kaip žinome, kelia nerimą visai Didžiojo Mančesterio bendruomenei.“

