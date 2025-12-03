„Hamas“ ir „Islamo džihadas“ žada perduoti Izraeliui Gazos Ruože rastų palaikų mėginį

„Hamas“ pareigūnas teigė, kad abiejų grupuočių ginkluotųjų sparnų komanda po griuvėsiais Beit Lahijoje, šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, galbūt rado įkaito izraeliečio palaikus. Jis pridūrė. kad Raudonasis Kryžius perduos mėginį ištirti Izraeliui.
„Islamo džihado“ pareigūnas šią informaciją patvirtino.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras anksčiau trečiadienį pareiškė, kad atlikus medicininę ekspertizę paaiškėjo, jog iš Gazos Ruožo diena anksčiau gauti palaikai nepriklauso nė vienam iš dviejų paskutinių islamistų grupuotės „Hamas“ laikomų mirusių įkaitų.
Izraelio policija antradienį nurodė, kad gavo numanomus vieno iš dviejų paskutinių Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus ir palydėjo „žuvusio įkaito karstą“ į teismo medicinos centrą.
Pirmuoju JAV tarpininkaujant sudarytų paliaubų etapu „Hamas“ turėjo sugrąžinti visus 48 įkaitus, laikytus Gazos Ruože. Tik 20 šių įkaitų dar buvo gyvi.
Visi įkaitų palaikai, išskyrus izraeliečio Rano Gvili (Rano Gvilio) ir Tailando piliečio Sudthisako Rinthalako (Sutisako Rintalako), buvo perduoti, tačiau Izraelis apkaltino palestiniečių kovotojus delsiant grąžinti žuvusių įkaitų kūnus.
„Hamas“ dėl vėlavimo kaltina sunkumus ieškant palaikų griuvėsiuose po dvejų metų karo Gazos Ruože.
Spalio 10 dieną įsigaliojusios paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“ išlieka trapios. Abi pusės kaltina viena kitą įvairiais pažeidimais, o Gazos Ruožo gyventojai vis dar išgyvena didelę humanitarinę krizę.
Pagal pirmąjį susitarimo etapą palestiniečių kovotojai perdavė paskutinius 20 gyvų įkaitų ir 26 iš 28 mirusių įkaitų palaikus.
Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių ir grąžino šimtų žuvusių palestiniečių kūnus.
