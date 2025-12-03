 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ ir „Islamo džihadas“ žada perduoti Izraeliui Gazos Ruože rastų palaikų mėginį

2025-12-03 16:24 / šaltinis: BNS
2025-12-03 16:24

 Islamistų kovotojų grupuočių „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ pareigūnai naujienų agentūrai AFP sakė perduosiantys Izraeliui Gazos Ruože rastų palaikų mėginį.

Istorinės paliaubos: Izraelis ir „Hamas“ sutarė nutraukti karą (nuotr. SCANPIX)

 Islamistų kovotojų grupuočių „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ pareigūnai naujienų agentūrai AFP sakė perduosiantys Izraeliui Gazos Ruože rastų palaikų mėginį.

REKLAMA
0

„Hamas“ pareigūnas teigė, kad abiejų grupuočių ginkluotųjų sparnų komanda po griuvėsiais Beit Lahijoje, šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje, galbūt rado įkaito izraeliečio palaikus. Jis pridūrė. kad Raudonasis Kryžius perduos mėginį ištirti Izraeliui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Islamo džihado“ pareigūnas šią informaciją patvirtino.

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras anksčiau trečiadienį pareiškė, kad atlikus medicininę ekspertizę paaiškėjo, jog iš Gazos Ruožo diena anksčiau gauti palaikai nepriklauso nė vienam iš dviejų paskutinių islamistų grupuotės „Hamas“ laikomų mirusių įkaitų.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelio policija antradienį nurodė, kad gavo numanomus vieno iš dviejų paskutinių Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus ir palydėjo „žuvusio įkaito karstą“ į teismo medicinos centrą. 

REKLAMA

Pirmuoju JAV tarpininkaujant sudarytų paliaubų etapu „Hamas“ turėjo sugrąžinti visus 48 įkaitus, laikytus Gazos Ruože. Tik 20 šių įkaitų dar buvo gyvi. 

Visi įkaitų palaikai, išskyrus izraeliečio Rano Gvili (Rano Gvilio) ir Tailando piliečio Sudthisako Rinthalako (Sutisako Rintalako), buvo perduoti, tačiau Izraelis apkaltino palestiniečių kovotojus delsiant grąžinti žuvusių įkaitų kūnus. 

REKLAMA
REKLAMA

„Hamas“ dėl vėlavimo kaltina sunkumus ieškant palaikų griuvėsiuose po dvejų metų karo Gazos Ruože.

Spalio 10 dieną įsigaliojusios paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“ išlieka trapios. Abi pusės kaltina viena kitą įvairiais pažeidimais, o Gazos Ruožo gyventojai vis dar išgyvena didelę humanitarinę krizę.

Pagal pirmąjį susitarimo etapą palestiniečių kovotojai perdavė paskutinius 20 gyvų įkaitų ir 26 iš 28 mirusių įkaitų palaikus.

Mainais Izraelis paleido beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių ir grąžino šimtų žuvusių palestiniečių kūnus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų