Garsusis Prancūzijos Pompidu centras uždaromas penkerių metų remontui

Muziejus, garsėjantis įvairiaspalviu eksterjeru ir atvirais vamzdynais bei eskalatoriais, kasmet pritraukia milijonus lankytojų, kurie grožisi tiek architektūra, tiek menu.
Muziejus, suprojektuotas architektų Renzo Piano ir Richardo Rogerso kaip atvira erdvė visiems ir pavadintas 1974 m. mirusio prezidento Georges‘o Pompidou vardu, duris atvėrė 1977 metais.
Nuolatinė jo kolekcija lankytojams buvo uždaryta dar kovo mėnesį, kai specialistai pradėjo šalinti iš ekspozicijos kūrinius, įskaitant Franciso Bacono, Fridos Kahlo paveikslus, Marcelio Duchamp‘o skulptūras.
Laikinosios parodos toliau veikė, bet pirmadienis yra paskutinė diena, kai lankytojai galės pamatyti paskutinę tokią parodą – vokiečių menininko Wolfgango Tillmanso retrospektyvą. Centras vėl bus atidarytas maždaug 2030 metais.
Muziejus išimties tvarka veiks iki 23 val., įėjimas bus nemokamas, be to, spalio 22–25 d. planuoja muzikos ir meno renginį, skirtą Paryžiaus šiuolaikinio meno savaitei.
Dažnai perpildytų Paryžiaus kultūros objektų būklė kelia nerimą. Luvro vadovė anksčiau šiais metais perspėjo, kad pasaulyje labiausiai lankomas muziejus kenčia nuo vandens padarytos žalos, prastos priežiūros ir ilgų eilių. Vėliau jame apsilankęs prezidentas Emmanuelis Macronas pažadėjo, kad Luvras bus „pertvarkytas, restauruotas ir išplėstas“, šis ilgai truksiantis kapitalinis remontas gali atsieiti iki 800 mln. eurų.
Asbesto šalinimas, prieinamumas, saugumas ir visiškas interjero pertvarkymas – visa tai yra Pompidu centro didelio masto renovacijos darbotvarkėje. Taip pat planuojama įrengti naują hidroizoliaciją, siekiant „40 proc. sumažinti energijos sąskaitas“, sakė jo prezidentas Laurent'as Le Bonas.
„Išlaikysime išorinį karkasą, bet nuo rūsio iki viršutinio aukšto keisime viską“, – sakė jis. Didžiulė terasa septintame aukšte siūlys visuomenei kvapą gniaužiančius Paryžiaus vaizdus.
„Tikimės, kad lankytojai patirs panašų šoką, kaip ir 1977 m., kai centras buvo atidarytas“, – pridūrė jis.
Visa renovacijos kaina siekia maždaug 460 mln. eurų, 280 mln. skirs Prancūzijos valstybė. Pasak L. Le Bono, jau surinkta dar 100 mln., o per penkerius metus tikimasi rasti trūkstamus 80 mln. eurų. 50 mln. eurų įnešė Saudo Arabija.
