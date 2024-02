FSB apkaltino moterį paaukojus Ukrainai 47 eurus ir suėmė: už tariamą „išdavystę“ gresia iki 20 metų kalėjimo

Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) paskelbė, kad 33 metų moteris, gyvenanti Los Andžele, buvo sulaikyta Rusijos mieste Jekaterinburge už „finansinės pagalbos teikimą užsienio valstybei vykdant veiklą, nukreiptą prieš Rusijos saugumą“.

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo Rusijos valstybinė žiniasklaida „RIA Novosti“, matyti, kaip moterį su kepure ant akių lydi saugumo pareigūnas, o po to ji surakinama antrankiais ir pasirodo teismo salės areštinės kameroje.

#Russia has taken another American hostage. The lady has been named as Ksenia Karelina, a Russian-born woman who obtained US citizenship in 2021 after she married an American man. She raised money for #Ukraine and is being accused of high treason. https://t.co/L4Y8bPCQ2r pic.twitter.com/bgNabaQPs7

