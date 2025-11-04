 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Filipinuose siautėjo taifūnas: pražudė mažiausiai 3 žmones

2025-11-04 09:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 09:53

Taifūnas Kalmaegi Filipinuose pražudė mažiausiai tris žmones. Dalyje šalies siautėjo uraganiniai vėjai, pliaupė liūtys, kilo kelių metrų aukščio bangos. Ypač stichija šėlo rytiniuose ir centriniuose regionuose.

Supertaifūnas „Ragasa“ pasiekė Filipinus (nuotr. SCANPIX)

0

Anot duomenų, dvi aukos prigėrė, o vieną užmušė virstantis medis. Institucijų duomenimis, iš žemiau esančių teritorijų ar paveiktų pakrančių regionų buvo evakuota dešimtys tūkstančių žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daug žmonių nuo vandens masių gelbėjosi ant namų stogų. Buvo atšaukta daugiau kaip 130 vidaus skrydžių. Ypač paveiktas Visajų salynas. Kalmaegi, kuris Filipinuose vadinamas Tino, vėjo gūsių stiprumas, pasak meteorologijos tarnybos PAGASA, siekė 195 km/h. Taifūnas naktį į antradienį dukart smogė sausumai Pietų Leitės ir Sebu provincijose. Buvo apgadinta daug namų, užlieti keliai, nutraukyti elektros laidai.

„Čia, Sebu  mieste, viskas po vandeniu. Dar niekada nesame to patyrę“, – radijui sakė miesto tarybos narys Joelas Garganera.

PAGASA teigimu, per ateinančias 36 valandas kyla „didelė gyvybei pavojingų ir naikinančių potvynių rizika“, ypač – žemiau esančios ar neapsaugotose pakrantės teritorijose.

Filipinus kasmet pasiekia vidutiniškai apie 20 taifūnų. Ypač galinga audra Haiyan 2013 m. lapkritį pražudė daugiau kaip 6 tūkst. 300 žmonių.

Prognozuojama, kad Kalmaegi savaitės pabaigoje gali pasiekti Vietnamą. Čia per smarkių liūčių sukeltus potvynius praėjusiomis dienomis žuvo dešimtys žmonių.

Nuo penktadienio iki sekmadienio smarkų lietų Kalmaegi gali atnešti ir į Tailandą, kur jau kelias dienas pliaupia šiam metų laikui nebūdingos liūtys. Ypač gali būti paveikti šiauriniai regionai, pavyzdžiui, turistų pamėgtas Čiangrajaus miestas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

