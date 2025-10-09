Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šiaurės Filipinus supurtė žemės drebėjimas

2025-10-09 07:48 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 07:48

Ketvirtadienį netoli šiaurinio Filipinų kalnų miesto, kuriame gyvena šimtai tūkstančių žmonių, įvyko vidutinio stiprumo žemės drebėjimas, privertęs gyventojus išbėgti iš pastatų ir uždaryti mokyklas, pranešė pareigūnai. 

Filipinai (nuotr. Eriko Ovčarenko)

Ketvirtadienį netoli šiaurinio Filipinų kalnų miesto, kuriame gyvena šimtai tūkstančių žmonių, įvyko vidutinio stiprumo žemės drebėjimas, privertęs gyventojus išbėgti iš pastatų ir uždaryti mokyklas, pranešė pareigūnai. 

0

Negilus žemės drebėjimas supurtė 10.30 val. vietos (5.30 val. Lietuvos) laiku, praėjus 10 dienų po stipraus žemės drebėjimo centrinėje Filipinų dalyje, per kurį žuvo daugiau nei 70 žmonių. 

Darbuotojai išskubėjo iš biurų pastatų 366 tūkst. gyventojų turinčiame Bagijo mieste. Pareigūnai pranešė tikrinantys, ar padaryta žala. 

Šalies seismologijos biuras žemės drebėjimo stiprumą iš pradžių įvertino 4,8 balo ir teigė, kad veikiausiai bus padaryta žala, bet vėliau pranešė, kad jis buvo 4,4 balo. 

Bagijo meras Benjaminas Magalongas įsakė uždaryti miesto pradines ir vidurines mokyklas, feisbuke pranešė miesto viešosios informacijos biuras. 

Valstybinis seismologijos biuras pranešė, kad drebėjimo epicentras buvo Pugo miestelyje netoli Bagijo. 

Per 7,8 balo žemės drebėjimą 1990 m. liepą Bagijo mieste ir jo apylinkėse žuvo maždaug 1600 žmonių. Šis miestas įsikūręs kalnų grandinėje, vienoje iš populiariausių turistų traukos vietų šalyje. 

Žemės drebėjimai Filipinuose įvyksta beveik kasdien. Šalis yra ties vadinamuoju Ramiojo vandenyno Ugnies žiedu, intensyvios seisminės veiklos ruože, nusidriekusiame nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną. 

