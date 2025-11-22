„Facebook“ ir „Instagram“ bujoja sukčiai – ir „Meta“ iš to uždirba milijardus

Dokumentai rodo, kad praėjusių metų pabaigoje „Meta“ prognozavo, jog 13,8 mlrd. eurų, bus gauta iš sukčių ir draudžiamų prekių reklamos. Šaltinio duomenimis, „Meta“ bent trejus metus nesugebėjo identifikuoti ir sustabdyti šios reklamos lavinos – „Facebook“, „Instagram“ ir „WhatsApp“ milijardams vartotojų rodė sukčiavimo elektroninės komercijos ir investavimo schemas, neteisėtus internetinius kazino bei draudžiamų medicinos produktų reklamas.
Vartotojai, paspaudę ant sukčiavimo skelbimų, matys jų dar daugiau dėl „Meta“ reklamos personalizavimo sistemos, kuri bando pateikti skelbimus pagal vartotojo interesus.
Pasak šaltinio, įmonė blokuoja reklamuotojus tik tuomet, jei automatizuotos sistemos prognozuoja bent 95 proc. tikimybę, jog jie vykdo sukčiavimą. Jei įmonė nėra tokia tikra, bet vis dar mano, kad reklamuotojas greičiausiai yra sukčius, „Meta“ taiko didesnius reklamos tarifus kaip baudą.
„Meta“: tai „selektyvus požiūris“
„Meta“ atstovas Andy Stone teigė, kad dokumentai „atspindi selektyvų požiūrį, iškreipiantį „Meta“ požiūrį į sukčiavimą ir apgaules“. Jis pridūrė, kad vidinis įvertinimas, jog 10 proc. 2024 m. pajamų bus gauta iš sukčiavimo ir kitų draudžiamų skelbimų, buvo „apytikslis ir pernelyg apibendrintas“. Vėliau bendrovė nustatė, kad tikrasis skaičius yra mažesnis, nes įvertinime buvo įtrauktos ir teisėtos reklamos.
„Vertinimas buvo atliktas siekiant patvirtinti planuojamas investicijas į sąžiningumą, įskaitant kovą su sukčiavimu ir apgavystėmis. Mes aktyviai kovojame su sukčiavimu, nes mūsų platformų naudotojai nenori tokio turinio, teisėti reklamuotojai jo nenori, ir mes jo taip pat nenorime“, – teigė A. Stone.
Jis pridūrė: „Per pastaruosius 18 mėnesių sumažinome naudotojų pranešimus apie apgaulingas reklamas visame pasaulyje 58 proc., o iki 2025 m. pašalinome daugiau nei 134 mln. apgaulingų reklamų“.
Kitos platformos su sukčiavimu kovoja geriau
Tačiau dokumentai rodo, kad „Meta“ produktai tapo pasaulinės sukčiavimo ekonomikos ramsčiu. 2025 m. gegužės mėn. saugumo darbuotojų pristatyme buvo apskaičiuota, kad bendrovės platformos buvo susijusios su trečdaliu visų sėkmingų sukčiavimo atvejų JAV. Kituose vidaus dokumentuose „Meta“ pripažino, kad kai kurie pagrindiniai konkurentai geriau kovoja su sukčiavimu savo platformose.
Vidiniuose dokumentuose „Meta“ svarsto išlaidas, susijusias su sukčiavimo reklamų kontrolės stiprinimu, bei galimas vyriausybės finansines baudas už nesugebėjimą apsaugoti vartotojų.
„Meta“ pripažįsta, kad reguliavimo baudos yra neišvengiamos – viename dokumente numatytos baudos iki 862,5 mln. eurų. Tačiau jos būtų daug mažesnės nei pajamos gautos iš sukčiavimo reklamų, teigiama 2024 m. lapkričio mėn. dokumente.
Per švelnios taisyklės
Dar viena problema – „organiški“ sukčiavimo būdai. Jie apima apgaulingus skelbimus „Facebook Marketplace“, apgaulingus pažinčių profilius ir šarlatanus, reklamuojančius netikrus vėžio gydymo metodus grupėse. Remiantis 2024 m. gruodžio mėn. pristatymu, „Meta“ vartotojai kasdien susiduria su 22 mlrd. organiškų sukčiavimo bandymų, be 15 mlrd. sukčiavimo skelbimų kasdien.
Dokumentai rodo, kad net ir pagautiems reklamuotojams taisyklės gali būti švelnios. 2024 m. dokumente teigiama, kad mažas reklamuotojas už finansinio sukčiavimo skatinimą turi būti perspėtas bent aštuonis kartus, kol „Meta“ jį užblokuos. Kai kurie didesni reklamuotojai gali surinkti daugiau nei 500 įspėjimų, kol bus užblokuoti.
Vienas darbuotojas net pradėjo leisti ataskaitas „Sukčių sukčius“ – jose pateikiamas reklamuotojas, sulaukęs daugiausia vartotojų skundų dėl sukčiavimo per savaitę. Kolegos gyrė iniciatyvą, tačiau vien tik ataskaitos paskelbimas ne visada užtikrino uždarymą. „Reuters“ patikrinus penkias „Sukčių sukčiaus“ ataskaitoje paminėtas sąskaitas, dvi vis dar veikė po daugiau nei šešių mėnesių.
