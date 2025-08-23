Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Europos pašto tarnybos dėl Donaldo Trumpo muitų laikinai stabdo siuntų pristatymą į JAV

2025-08-23 21:20 / šaltinis: BNS
2025-08-23 21:20

Įvairios Europos pašto tarnybos šeštadienį pranešė laikinai stabdančios daugelio siuntų pristatymą į Jungtines Valstijas dėl neaiškumų dėl naujų importo muitų.

Siuntos (asociatyvi nuotrauka). Lietuvos pašto nuotr.

Įvairios Europos pašto tarnybos šeštadienį pranešė laikinai stabdančios daugelio siuntų pristatymą į Jungtines Valstijas dėl neaiškumų dėl naujų importo muitų.

Vokietijos, Danijos, Švedijos ir Italijos pašto tarnybos paskelbė, kad nedelsdamos stabdo daugumos prekių gabenimą į JAV. Prancūzija ir Austrija jų pavyzdžiu paseks nuo pirmadienio, o Jungtinė Karalystė – nuo antradienio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) praėjusį mėnesį pasirašytą dekretą, tarptautiniu paštu siunčiamos prekės, kurios anksčiau buvo atleistos nuo JAV muitų (kai siuntos vertė siekė iki 800 JAV dolerių, 689 eurų), nuo rugpjūčio 29-osios bus apmokestinamos importo muitais. 

Laiškai, knygos, dovanos ir mažos siuntos, kurių vertė nesiekia 100 JAV dolerių (86 eurų), ir toliau bus atleistos nuo muitų.

JAV ir Europos Sąjungos (ES) praėjusį mėnesį suderintame prekybos pagrindų susitarime didžiajai daliai iš ES eksportuojamų produktų nustatytas 15 proc. muito tarifas.

Daugelis Europos pašto tarnybų teigia, kad šiuo metu sustabdo siuntų pristatymą, nes negali garantuoti, kad prekės bus pristatytos į JAV iki rugpjūčio 29 dienos. 

Jos teigia, kad nėra aišku, kokios prekės patenka į naujų taisyklių taikymo sritį, ir kad trūksta laiko įvertinti jų poveikį.

Asociacija „PostEurop“, vienijanti 51 Europos valstybinį pašto operatorių, pareiškė, jog tuo atveju, jei iki rugpjūčio 29-osios nebus rasta sprendimo, šiuo pavyzdžiu greičiausiai paseks visi jos nariai.

JAV Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybos duomenimis, 2024 metais pagal vadinamąją de minimis išimtį, pagal kurią mažesnės nei 800 JAV dolerių vertės siuntoms nebuvo taikomi JAV importo muitai, buvo atsiųsta iš viso 1,36 mlrd. siuntų, o jose buvusių prekių vertė siekė 64,6 mlrd. JAV dolerių (55,6 mlrd. eurų).

