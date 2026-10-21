Europos Parlamento vicepirmininkė paskelbė bado streiką

Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai ji paskelbė socialiniame tinkle „X“.
Rodydama paramą Oleškų gyventojams, Europos Parlamento vicepirmininkė pradėjo bado streiką
„Ukrainos Oleškų mieste tūkstančiai žmonių yra įstrigę Rusijos kariuomenės okupuotoje teritorijoje ir neturi galimybės reguliariai gauti maisto bei vaistų. Dėl užminuotų teritorijų pasitraukti itin pavojinga: pasilikusieji rizikuoja mirti iš bado, o mėginantieji išvykti – savo gyvybe. Siekdama atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į šią kritinę padėtį, paskelbiau bado streiką“, – rašė P. Picierno.
Ji taip pat paragino asociacijas, piliečius, nacionalines ir vietos valdžios institucijas prisijungti prie šios plataus masto nesmurtinės akcijos.
„Turime reikalauti nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas, užtikrinti maisto ir vaistų pristatymą bei sudaryti galimybę saugiai evakuoti civilius gyventojus, norinčius išvykti iš miesto“, – pridūrė EP vicepirmininkė.
Ji pabrėžė, kad Oleškų gyventojų negalima palikti likimo valiai.
„Atėjo metas veikti kartu, kad diplomatija duotų konkrečių rezultatų ir niekas nebūtų paliktas mirti tyloje“, – sakė ji.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos kariškiai pristatė daugiau kaip keturias tonas humanitarinės pagalbos Oleškų gyventojams, kuriuos Rusijos okupacinės pajėgos buvo atskyrusios nuo išorinio pasaulio.
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