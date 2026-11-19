Čekijos, Ukrainos, Slovakijos ir Latvijos teisėsaugos institucijų sudaryta jungtinė tyrimo grupė (JIT), kuriai talkina Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra Eurojustas, 2025 m. liepą Ukrainos Dnipro mieste nustatė įtariamąjį, kuris, kaip manoma, bent nuo 2024 m. siuntinėjo minėtus grasinimus naudodamasis įvairiais elektroninio pašto adresais ir platforma „Telegram“.
Vyras buvo sulaikytas Ukrainoje
Prieš teisėsaugos pareigūnams spėjant jį apklausti, vyras pabėgo į Baltarusiją, tačiau 2026 m. rugsėjo pradžioje, grįžęs į Ukrainą, buvo sulaikytas.
Eurojusto duomenimis, po vyro sulaikymo dalyvaujant kitų jungtinei tyrimo grupei priklausančių šalių policijos atstovams buvo atlikti procesiniai veiksmai, įskaitant apklausas ir dokumentų perdavimą. Remiantis surinkta medžiaga buvo pradėtas baudžiamasis procesas.
Ukrainos prokuratūra perdavė šio asmens bylą Dnipro teismu. Jungtinė tyrimo grupė tęsia darbą, todėl daugiau informacijos kol kas neteikiama.
Latvijai jungtinėje tyrimo grupėje atstovavo Rygos Pardaugavos prokuratūra ir Valstybinės policijos Vyriausiosios kriminalinės policijos valdybos Kovos su elektroniniais nusikaltimais skyriaus 1-asis poskyris.
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