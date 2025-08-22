Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Estijos-Suomijos jungtis „EstLink 1“ kitą savaitę neveiks

2025-08-22 13:03 / šaltinis: BNS
2025-08-22 13:03

Estijos-Suomijos povandeninė elektros jungtis „EstLink 1" kitą savaitę neveiks – rugpjūčio 25-29 dienomis vyks jos planinis metinis techninis aptarnavimas, skelbia Estijos perdavimo tinklų operatorė „Elering".

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijos-Suomijos povandeninė elektros jungtis „EstLink 1“ kitą savaitę neveiks – rugpjūčio 25-29 dienomis vyks jos planinis metinis techninis aptarnavimas, skelbia Estijos perdavimo tinklų operatorė „Elering“.

0

Ji pažymi, jog 2025-ųjų techninis patikrinimas iš pradžių buvo suplanuotas anksčiau, tačiau dėl „EstLink 2“ jungties avarijos jį teko atidėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„„EstLink 1“ priežiūrą atliekame taikydami kombinuotą intervalais, sąlygomis ir gedimais pagrįstą metodą. Šios priežiūros užduotys, dėl kurių reikia išjungti visą jungtį, atliekamos kartą per metus ir paprastai trunka 5-7 dienas. Darbai atliekami vienu metu stotyse tiek Estijos, tiek Suomijos pusėse“, – paaiškino „Elering“ jungčių „EstLink“ padalinio vadovas Reigo Haugas.

Jis pridūrė, jog šie darbai vykdomi vasarą, kai elektros suvartojimas yra mažesnis, o atsinaujinančios energijos gamybos dalis yra didesnė, todėl išjungimo poveikis elektros energijos rinkai yra mažesnis nei žiemą.

„EstLink 1“ elektros kabelio galia – 350 megavatų, o „Estlink 2“ – 650 megavatų.

