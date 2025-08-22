Estijos-Suomijos jungtis „EstLink 1“ kitą savaitę neveiks

Ji pažymi, jog 2025-ųjų techninis patikrinimas iš pradžių buvo suplanuotas anksčiau, tačiau dėl „EstLink 2“ jungties avarijos jį teko atidėti.
„„EstLink 1“ priežiūrą atliekame taikydami kombinuotą intervalais, sąlygomis ir gedimais pagrįstą metodą. Šios priežiūros užduotys, dėl kurių reikia išjungti visą jungtį, atliekamos kartą per metus ir paprastai trunka 5-7 dienas. Darbai atliekami vienu metu stotyse tiek Estijos, tiek Suomijos pusėse“, – paaiškino „Elering“ jungčių „EstLink“ padalinio vadovas Reigo Haugas.
Jis pridūrė, jog šie darbai vykdomi vasarą, kai elektros suvartojimas yra mažesnis, o atsinaujinančios energijos gamybos dalis yra didesnė, todėl išjungimo poveikis elektros energijos rinkai yra mažesnis nei žiemą.
„EstLink 1“ elektros kabelio galia – 350 megavatų, o „Estlink 2“ – 650 megavatų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!