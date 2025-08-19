Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubas Suomijoje: parlamento rūmuose rastas miręs žmogus

2025-08-19 14:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 14:20

Helsinkio policija antradienį pranešė, kad Parlamento rūmuose mirė žmogus, rašo suomių naujienų portalas „Yle“. Suomijos dienraštis „Iltalehti“ rašė, kad Parlamento pastate nusižudė vienas jo narių. Parlamento apsaugos direktorius Aaro Toivonen portalui „Yle“ šią informaciją paneigė.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Skubios pagalbos iškvietimas buvo gautas antradienį, 11:06 val. vietos laiku. Policijos teigimu, šis atvejis nėra siejamas su nusikaltimu, ji mėgina išsiaiškinti mirties priežastis.

Helsinkio policija portalui „Yle“ pranešė, kad specialiosios pajėgos nebuvo iškviestos. Jie paaiškino, kad antradienį vietoje matytas šarvuotas automobilis buvo įprastas patrulinis automobilis, išsiųstas tik todėl, kad atsitiktinai buvo netoliese.

„Vyksta operacija, kurioje dalyvauja gelbėjimo tarnybos, policija ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos. Šiuo metu negaliu komentuoti daugiau“, – „Yle“ sakė apsaugos direktorius A. Toivonen.

Parlamente šiuo metu vyksta vasaros pertrauka.

Psichologinės pagalbos tarnybų kontaktai:

Jaunimo linija: budi savanoriai, konsultantai, tel. nr. +370 800 28888, dirba I-VII, visą parą

Vaikų linija: budi savanoriai, konsultantai, profesionalai, tel. nr. 116 111, dirba I-VII, 11–23 val.

Linija Doverija: emocinė parama rusų kalba paaugliams ir jaunimui, budi moksleiviai, tel. nr. +370 800 77277, dirba II–VI, 16–20 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

