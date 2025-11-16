 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Estijos prezidentas vyksta vizito į Kazachstaną

2025-11-16 12:42 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 12:42

Estijos prezidentas Alaras Karisas, lydimas pirmosios ponios ir beveik 50 narių delegacijos, sekmadienį su valstybiniu vizitu vyksta į Kazachstaną.

Estijos prezidentas BNS Foto

Estijos prezidentas Alaras Karisas, lydimas pirmosios ponios ir beveik 50 narių delegacijos, sekmadienį su valstybiniu vizitu vyksta į Kazachstaną.

REKLAMA
0

A. Kariso vizitas į šią Vidurio Azijos valstybę rengiamas gavus Kazachstano prezidento Kassymo-Jomarto Tokayevo kvietimą.

Skelbiama, kad šiuo vizitu Estija ir Kazachstanas sieks stiprinti bendradarbiavimą ekonomikos, švietimo ir skaitmeninių reikalų srityse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estijos prezidentas daugiausiai dėmesio skirs Talino ir Astanos ekonominių ryšių plėtrai, dirbtiniam intelektui (DI) ir darniam vystymuisi, taip pat švietimo ir mokslo bendradarbiavimo stiprinimui, siekdamas paremti universitetų partnerystę ir žinių mainus.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Estijos prezidentūros, prezidentą lydi ne tik apie 50 asmenų delegacija, daugiausiai sudaryta iš verslo atstovų, bet ir universitetų bei kitų aukštojo mokslo įstaigų vadovai.

REKLAMA

Vizito metu A. Karisas taip pat susitiks su Kazachstano prezidentu ir parlamento žemųjų rūmų pirmininku Yerlanu Koshanovu.

Šiuo vizitu Estija siekia patvirtinti savo įsipareigojimą regione, kurio svarba tarptautiniam bendradarbiavimui ir saugumui sparčiai auga.

Estijos prezidentas su delegacija Kazachstane lankysis iki trečiadienio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų