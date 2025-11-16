Estijos prezidentas vyksta vizito į Kazachstaną

A. Kariso vizitas į šią Vidurio Azijos valstybę rengiamas gavus Kazachstano prezidento Kassymo-Jomarto Tokayevo kvietimą.
Skelbiama, kad šiuo vizitu Estija ir Kazachstanas sieks stiprinti bendradarbiavimą ekonomikos, švietimo ir skaitmeninių reikalų srityse.
Estijos prezidentas daugiausiai dėmesio skirs Talino ir Astanos ekonominių ryšių plėtrai, dirbtiniam intelektui (DI) ir darniam vystymuisi, taip pat švietimo ir mokslo bendradarbiavimo stiprinimui, siekdamas paremti universitetų partnerystę ir žinių mainus.
Pasak Estijos prezidentūros, prezidentą lydi ne tik apie 50 asmenų delegacija, daugiausiai sudaryta iš verslo atstovų, bet ir universitetų bei kitų aukštojo mokslo įstaigų vadovai.
Vizito metu A. Karisas taip pat susitiks su Kazachstano prezidentu ir parlamento žemųjų rūmų pirmininku Yerlanu Koshanovu.
Šiuo vizitu Estija siekia patvirtinti savo įsipareigojimą regione, kurio svarba tarptautiniam bendradarbiavimui ir saugumui sparčiai auga.
Estijos prezidentas su delegacija Kazachstane lankysis iki trečiadienio.
