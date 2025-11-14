 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijos premjeras: dėl Baltarusijos veiksmų stovime petys į petį su Lietuva

2025-11-14 12:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 12:00

 Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalis teigia, kad jo šalis visapusiškai solidarizuojasi su Lietuva, pastarajai patiriant hibridinę kontrabandinių oro balionų ataką iš Baltarusijos. 

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalis teigia, kad jo šalis visapusiškai solidarizuojasi su Lietuva, pastarajai patiriant hibridinę kontrabandinių oro balionų ataką iš Baltarusijos. 

0

Estija nedvejodama stovi petys į petį su Lietuva, kai iš Baltarusijos į Europos sąjungos ir NATO valstybes yra siunčiami (meteorologiniai oro – ELTA) balionai. Tai yra hibridinis išpuolis. Mes visiškai palaikome jus imantis ryžtingų žingsnių prieš Baltarusijos režimą. Tuo pačiu mes palaikome ir Baltarusijos demokratines jėgas“, – kreipdamasis į premjerę Inga Ruginienę Lietuvos ir Estijos ministrų pirmininkų spaudos konferencijoje teigė K. Michalis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Savo ruožtu, kaip praneša portalas „TVP World“, Lenkijos vidaus reikalų ministerija ketina pirmadienį atidaryti du kelių sienos su Baltarusija kontrolės punktus. Šiuo žingsniu siekiama atnaujinti užstrigusį prekių srautą.



