Estijos premjeras: dėl Baltarusijos veiksmų stovime petys į petį su Lietuva

„Estija nedvejodama stovi petys į petį su Lietuva, kai iš Baltarusijos į Europos sąjungos ir NATO valstybes yra siunčiami (meteorologiniai oro – ELTA) balionai. Tai yra hibridinis išpuolis. Mes visiškai palaikome jus imantis ryžtingų žingsnių prieš Baltarusijos režimą. Tuo pačiu mes palaikome ir Baltarusijos demokratines jėgas“, – kreipdamasis į premjerę Inga Ruginienę Lietuvos ir Estijos ministrų pirmininkų spaudos konferencijoje teigė K. Michalis.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Savo ruožtu, kaip praneša portalas „TVP World“, Lenkijos vidaus reikalų ministerija ketina pirmadienį atidaryti du kelių sienos su Baltarusija kontrolės punktus. Šiuo žingsniu siekiama atnaujinti užstrigusį prekių srautą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!