Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ES užsienio reikalų ministrai pirmadienį surengs skubias derybas dėl Ukrainos

2025-08-10 17:42 / šaltinis: ELTA
2025-08-10 17:42

ES diplomatė Kaja Kallas sakė, kad pirmadienį sušauks skubų ES ministrų susitikimą, nes, jos teigimu, bet kokiame JAV ir Rusijos susitarime dėl karo Ukrainoje pabaigos turi dalyvauti ir Kyjivą ir ES.

Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)

ES diplomatė Kaja Kallas sakė, kad pirmadienį sušauks skubų ES ministrų susitikimą, nes, jos teigimu, bet kokiame JAV ir Rusijos susitarime dėl karo Ukrainoje pabaigos turi dalyvauti ir Kyjivą ir ES.

REKLAMA
2

Prezidentai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas penktadienį susitiks Aliaskoje, kad pabandytų išspręsti trejus metus trunkantį konfliktą. Europa reikalauja įtraukti Ukrainą į derybas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidentas D. Trumpas teisus, kad Rusija turi užbaigti karą su Ukraina. JAV turi galią priversti Rusiją rimtai derėtis. Bet kokiame susitarime tarp JAV ir Rusijos turi dalyvauti Ukraina ir ES, nes tai yra Ukrainos ir visos Europos saugumo klausimas“, – sekmadienį sakė K. Kallas.

REKLAMA
REKLAMA

„Pirmadienį sušauksiu neeilinį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą, kad aptartume tolesnius veiksmus“, – sakė ji. Susitikimas vyks internetu.

REKLAMA

„Norėdami pasiekti tvarią ir teisingą taiką, turime aiškiai laikytis tarptautinės teisės: visos laikinai okupuotos teritorijos priklauso Ukrainai“, – sakė K. Kallas.

Ji taip pat įspėjo, kad bet koks susitarimas „neturi tapti tramplynu tolesnei Rusijos agresijai prieš Ukrainą, transatlantinę sąjungą ir Europą“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų