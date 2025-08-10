Odesos srityje įvykus dviem sprogimams, žuvo trys jūroje besimaudę žmonės

„Trys žmonės žuvo maudydamiesi jūroje dėl dviejų nežinomų objektų sprogimų“, – sakoma pranešime.
Odesos operatyvinė-strateginė grupė pridūrė, kad incidentas įvyko zonoje, kurioje maudytis draudžiama.
Šiuo metu įvykio vietoje dirba tyrimo ir operatyvinės grupės, sprogmenų neutralizavimo ekspertai ir gelbėtojai.
Odesos regioninės karinės administracijos viršininkas Olehas Kiperas „Telegrame“ patikslino, kad žūtys įvyko Zatokoje ir Karolino-Buhaze.
„Mirtinas pavojus vandenyje: dėl draudimų nepaisymo prarastos trys gyvybės. Vienas vyras žuvo Karolino-Buhaze, dar vienas vyras ir moteris – Zatokoje. Visus juos pražudė sprogstamieji užtaisai, kai maudėsi poilsiui draudžiamose vietose“, – sakė jis.
O. Kiperas priminė, kad regione yra 32 oficialiai veikiančios saugios maudymosi vietos: Odesos mieste jų yra 30, viena – Čornomorske ir viena – Prymorskėje, Izmailo rajone.
Kiekviena vieta buvo išsamiai patikrinta, siekiant įsitikinti, ar ten yra įrengtos slėptuvės ir ar nėra minų pavojaus tiek sausumoje, tiek vandenyje.
Pasak pranešimų, birželio mėnesį dėl minos sprogimo Odesos srities Zatokos kaime žuvo du žmonės.
