TV3 naujienos > Žmonės

Prabilo Rusijoje koncertavusį Fancy į diskoteką pakvietusios agentūros atstovas: paaiškino, kas nutiko

2025-08-10 15:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-10 15:11

Pasirodžius informacijai, jog diskotekoje „Viena naktis Nidoje“ koncertavęs atlikėjas „Fancy“ prieš porą metų surengė pasirodymą Rusijoje, paaiškėjo, kad renginį Andriui Tapinui padėjo organizuoti muzikos agentūra „M.P.3“.

Vaidas Stackevičius (nuotr. facebook.com)

2

Į šią situaciją sureagavo ir agentūros vadovas Vaidas Stackevičius, šeštadienį savo „Facebook“ paskyroje paaiškinęs, kaip į Nidos sceną pateko šis atlikėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškino, kas nutiko

„Gyvenam sudėtingais laikais ir, žinoma, turime būti budrūs. Pakvietę Fancy koncertuoti į Nidą, be abejo, tikrinome informaciją dėl jo lankymosi rusijoje. Dėl šios priežasties kai kurių svarstytų vardų Nidos koncertui atsisakėme. Bet galbūt dėl atlikėjo Fancy vardo specifikos, gal tiesiog nepastebėjome to fakto informacijos sraute ir per klaidą pakvietėme atlikėją, kuris pastaraisiais metais koncertavo rusijoje.

Nuoširdžiai dėl to apgailestaujame ir atsiprašome ir Andriaus Tapino, jo komandos, renginio partnerių, ir susirinkusių žiūrovų. Fancy nepalaiko karo Ukrainoje. Ir taip pat perduoda šią žinutę Lietuvos publikai.  

Mes kaip agentūra prie Ukrainos kovos prisidedame ir parama, ir organizuojamais renginiais. Palaikome Ukrainos atlikėjus, organizuojame jų koncertus, šiais metais labdaringą koncertą darėme Kyjive. Dar sykį labai apgailestaujame ir atsiprašome dėl šios apmaudžios klaidos. Pažadam, kad tai nepasikartos. Slava Ukraini! Kartu iki pergalės“, – rašė jis.

 

