ES panaikinus sankcijas oligarchams, Azerbaidžanas paleido prancūzą

I. Alijevas iš viso suteikė malonę 20 žmonių, atsižvelgęs į jų „asmenybes, sveikatos būklę, šeimines aplinkybes“ ir kitas priežastis, skelbiama jo interneto svetainėje.
Į sąrašą nebuvo įtrauktas Prancūzijos vandens paslaugų bendrovės pareigūnas Anassas Derrazas, pernai Azerbaidžane įkalintas už kyšio priėmimą.
Vienas aukšto rango diplomatas Briuselyje naujienų agentūrai AFP sakė, kad Prancūzija ragino ES panaikinti sankcijas Rusijos ir Uzbekistano milijardieriui Ališerui Usmanovui mainais į Azerbaidžane kalinamų prancūzų paleidimą.
Tuomet Liuksemburgas pareikalavo panaikinti sankcijas ir kitam milijardieriui Michailui Fridmanui, kuris bylinėjasi su šia šalimi dėl savo įšaldyto turto.
Verslininkas M. Ryanas buvo suimtas 2023 m. gruodį, Azerbaidžano ir Prancūzijos santykiams pablogėjus dėl Paryžiaus paramos ilgametei Baku varžovei Armėnijai.
Kovą teismas pripažino jį kaltu dėl šnipinėjimo prieš Azerbaidžaną ir skyrė 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Jis šiuos kaltinimus neigė.
Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos atstovas tuo metu pareiškė, kad ministerija kaltinimus atmeta.
ES iš sankcijų sąrašo išbraukė du Rusijos oligarchus
Azerbaidžanas naujausią žingsnį žengė po to, kai ES išbraukė Rusijos oligarchus A. Usmanovą ir M. Fridmaną iš savo sankcijų sąrašo. Ukraina šį sprendimą pavadino „gėdingu“.
Briuselis sankcijas A. Usmanovui ir M. Fridmanui buvo įvedęs po 2022 m. prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą dėl įtarimų, kad jų verslai Kremliui generavo reikšmingas pajamas.
A. Usmanovo ryšys su Azerbaidžanu kol kas neaiškus.
Prancūzijos pastangos užtikrinti, kad jie būtų išbraukti iš sankcijų sąrašo, papiktino kai kurias kitas ES valstybes nares. Kai kurios iš jų teigė, kad žmonių išbraukimas dėl politinių priežasčių sukuria pavojingą precedentą.
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