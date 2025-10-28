ES išsakė poziciją dėl suintensyvėjusio smurto Sudane ir Kamerūne

„Kartu su partneriais atidžiai stebime padėtį ir užtikriname, kad visi tarptautinės humanitarinės ir žmogaus teisių teisės pažeidimai būtų užfiksuoti, – pareiškė Europos Komisijos (EK) atstovas spaudai Anouaras El Anouni, paraginęs visas konflikto Sudane puses deeskaluoti padėtį. – Negali būti jokių nebaudžiamumo atvejų.“
Šis raginimas nuskambėjo po to, kai sekmadienį sukarintos grupuotės Greitosios paramos pajėgos (RSF) pareiškė visiškai perėmusios El Fašero miesto kontrolę.
Šiuo metu apie 260 tūkst. civilių, pusė jų – vaikai, tebėra įstrigę El Fašere be pagalbos ir maisto.
Pirmadienį Darfūro gubernatorius, susivienijęs su Sudano kariuomene, paragino apsaugoti civilius gyventojus nuo bado kenčiančiame mieste.
Per dvejus metus trunkantį Sudano karą žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o beveik 12 mln. buvo priversti palikti namus.
ES taip pat pareiškė esanti labai susirūpinusi dėl smurtinių protestų, kilusių Kamerūne po to, kai buvo paskelbta, jog geležiniu kumščiu valdantis prezidentas Paulis Biya užsitikrino aštuntąją kadenciją, malšinimo.
„Europos Sąjunga ragina visas šalis išlaikyti santūrumą ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių dar labiau padidinti įtampą“, – pareiškė A. El Anouni.
Jis pridūrė, kad ES apgailestauja, jog malšinant protestus žuvo keli civiliai gyventojai.
