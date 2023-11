Erdoganas kaltina Vakarus silpnumu dėl Izraelio veiksmų Gazos Ruože

R. T. Erdoganas kalbėjo Uzbekistano sostinėje Taškente vykusiame dešimties narių Ekonominio bendradarbiavimo organizacijos susitikime, vykstant deryboms dėl trijų dienų humanitarinių paliaubų Gazos Ruože mainais į maždaug dešimties islamistų grupuotės „Hamas“ laikomų įkaitų paleidimą.

Apie tokias derybas pranešė du Egipto pareigūnai, vienas Jungtinių Tautų pareigūnas ir Vakarų diplomatas, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Sudarius susitarimą į apgultą teritoriją būtų galima įvežti daugiau pagalbos, įskaitant ribotą kiekį degalų, kad būtų palengvintos blogėjančios 2,3 mln. ten įstrigusių palestiniečių sąlygos. Anot pareigūnų ir diplomato, deryboms tarpininkauja Kataras, Egiptas ir Jungtinės Valstijos.

Ketvirtadienį Paryžiuje Vakarų ir arabų šalių, Jungtinių Tautų ir nevyriausybinių organizacijų pareigūnai susirinko į konferenciją dėl pagalbos Gazos Ruožo civiliams. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino padaryti humanitarinių pertraukų Izraelio kare su „Hamas“.

Antrą mėnesį vykstantį karą sukėlė spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas beprecedentis išpuolis Izraelio pietuose.

Per karą žuvo daugiau kaip 10,5 tūkst. palestiniečių, įskaitant daugiau kaip 4,3 tūkst. vaikų, pranešė „Hamas“ valdoma Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

Okupuotame Vakarų Krante per smurtą ir Izraelio reidus žuvo daugiau kaip 160 palestiniečių.

Izraelyje žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių, dauguma jų – per spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolį, nuo kurio prasidėjo kovos, be to, „Hamas“ kovotojai iš Izraelio į Gazos Ruožą išsivežė 239 įkaitus.