Ekspertai abejoja Albanijos sprendimu paskirti DI sukurtą ministrę

Botas, pavadintas Diella, vadinama pirma pasaulyje DI sukurta ministre.
Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama teigė, kad Diella padės įveikti išsikerojusią korupciją vyriausybės sutartyse – pagrindinę kliūtį, trukdančią šiai Balkanų valstybei įstoti į Europos Sąjungą (ES).
Ar tikrai nepaperkama?
Pasak E. Ramos, Diella padės užtikrinti, kad „viešieji konkursai būtų 100 proc. be korupcijos“.
„Diella niekada nemiega, jai nereikia mokėti, ji neturi asmeninių interesų, neturi pusbrolių ir pusseserių, nes pusbroliai ir pusseserės yra didelė problema Albanijoje“, – teigia premjeras, kurio šalis pagal organizacijos „Transparency International“ korupcijos suvokimo indeksą užima 80 vietą iš 180 valstybių.
Albanijos politikai dažnai įsivelia į korupcijos skandalus, susijusius su viešosiomis lėšomis.
Buvęs sostinės Tiranos meras buvo sulaikytas eidamas pareigas ir tebėra suimtas, įtariamas korupcija, susijusia su vyriausybės sutarčių sudarymu.
Opozicijos lyderis ir buvęs ministras pirmininkas Sali Berisha taip pat įtariamas viešųjų pirkimų sudarymu su savo patarėjais.
Ar Diella galės išspręsti problemą?
Anot ekspertų, ne visai.
„Kaip ir bet kuri DI sistema, ji visiškai priklauso nuo duomenų kokybės ir nuoseklumo bei modelių, kuriais ji paremta, patikimumo“, – teigė skaitmeninės transformacijos ir kibernetinio saugumo ekspertas Erjonas Currajas.
Tikslus DI boto Diella veikimo principas nežinomas, tačiau greičiausiai jis naudoja didelės kalbos modelius (LLM), kad atsakytų į užklausas. Šie modeliai yra panašūs į didžiulius tekstų kiekius, kuriuos naudoja tokie generatyviniai pokalbių robotai kaip „ChatGPT“ ar „Gemini“.
Tačiau jei įvesties duomenys yra neišsamūs, šališki arba pasenę, DI sprendimai atspindės šiuos trūkumus ir DI botas „gali neteisingai interpretuoti dokumentus, klaidingai pažymėti tiekėją arba nepastebėti susitarimo ženklų“, teigė E. Currajas.
„LLM (modeliai) atspindi visuomenę; jie turi šališkumo. Nėra jokios priežasties manyti, kad tai išsprendžia korupcijos problemą“, – sakė kompiuterių mokslininkas ir DI specialistas Jeanas-Gabrielis Ganascia.
„Darant prielaidą, kad mašina negali būti šališka, reiškia, kad turime jai paklusti“, – sakė J.-G. Ganascia.
Kas kontroliuos?
Albanijos opozicija kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kilus susirūpinimui dėl to, kas bus atsakingas už DI sprendimus.
„Kas valdys Diellą?“ – parlamento klausė S. Berisha.
J.-G. Ganascia sutinka, kad atskaitomybės ir kontrolės klausimai yra esminiai, kalbant apie DI.
„Jei viešasis sprendimų priėmimas patikimas mašinai, tai reiškia, kad nebelieka atskaitomybės; esame paverčiami vergais“, – svarstė jis.
„Man kelia nerimą mintis apie valdančią mašiną, kuri siūlo teisingą atsakymą ir neleidžia svarstyti“, – sakė tyrėjas, kuris taip pat yra filosofas.
„Politikas prisiima atsakomybę, bet čia idėja yra ta, kad mašina yra tobula ir mes vis tiek negalime prieštarauti jos sprendimams“, – tęsė jis.
Atsižvelgiant į šias problemas, ketvirtadienį paskelbtame dekrete teigiama, kad E, Rama „taip pat yra atsakingas už virtualios DI ministrės Diellos sukūrimą ir veikimą“.
Įsisenėjusi korupcija ir nauja programinė įranga
Šis paskyrimas patraukė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį.
Albanijos premjeras, regis, mėgsta išsiskirti: jis į tarptautinius susitikimus atvyksta avėdamas sportinius batelius, yra pareiškęs, kad uždraus socialinį tinklą „TikTok“, pasisako už bektašių valstybės, sukurtos pagal Vatikano pavyzdį, įsteigimą bei savo šalyje atidarė Italijos migrantų centrus, kuriuose apgyvendinami Viduržemio jūroje sulaikyti migrantai.
Tačiau pažadus tesėti jam pavyksta ne visada.
„TikTok“ Albanijoje tebėra lengvai prieinama, į migrantų centrus perkelta tik kelios dešimtys vyrų, o iniciatyvos teisėtumą vis dar ginčija Italijos teismai.
Nuo praėjusių metų, kai buvo paskelbta apie bektašių valstybės sukūrimą, pažangos šiuo klausimu padaryta nedaug.
Kalbant apie Diellą, kuri sukurta pagal garsios albanų aktorės Anilos Bisha atvaizdą, lieka neaišku, ar jos paskyrimas atlaikys Konstitucinio Teismo patikrinimą. A. Bisha dėl savo atvaizdo naudojimo pasirašė sutartį, galiojančią iki gruodžio.
Taip pat neaišku, ar tai atitiks ES, prie kurios Albanija tikisi prisijungti per ateinančius penkerius metus, standartus.
„Kol kas nėra jokios informacijos apie tai, kaip iš tikrųjų veikia Diella“, – teigė albanų politologas Lutfi Dervishi.
„Jei korumpuota sistema pateikia manipuliuojamus duomenis arba yra nustatyti filtrai tam, ko ji neturi matyti, Diella tik įteisins įsisenėjusią korupciją nauja programine įranga“, – tvirtino jis.
