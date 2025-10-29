Dviem įtariamiems Luvro plėšikams bus pateikti kaltinimai dėl vagystės ir sąmokslo

L. Beccuau pridūrė, kad šie vyrai iš dalies pripažįsta savo kaltę.
Ji nurodė, kad įtariamieji stos prieš teismą, kur jiems bus pateikti kaltinimai organizuota vagyste, už kurią gresia iki 15 metų laisvės atėmimo. Taip pat jiems bus pateikti kaltinimai dėl nusikalstamo sąmokslo, už kurį numatyta iki 10 metų kalėjimo.
Pranešama, kad prie įtariamųjų paieškos prisideda dešimtys detektyvų. Kaip teigiama, dar du įtariamieji nebuvo surasti.
J. Beccuau pabrėžė, kad iš muziejaus pavogtos brangenybės, kurių vertė vertinama 102 mln. JAV dolerių (87,7 mln. eurų), vis dar nesurastos.
Tačiau baiminamasi, kad jog brangenybės bus išskaidytos į brangakmenius ir tauriuosius metalus, kad galėtų būti parduotos, nes dabartinės būklės jos būtų visiškai neparduodamos.
„Noriu išlaikyti viltį, kad jos (brangenybės) bus išgelbėtos“, – sakė Paryžiaus prokurorė.
Sekmadienį vienas šaltinis nurodė, kad abu įtariamieji jau anksčiau buvo žinomi policijai dėl įvairių vagysčių. Trečiadienį L. Beccuau nurodė, kad šie du įtariamieji buvo sulaikyti Paryžiaus regione.
Vienas iš jų yra 34-erių yra Alžyro pilietis, gyvenantis Prancūzijoje.
Sekmadienį šaltinis nurodė, kad jis buvo sulaikytas Paryžiaus Charles'io de Gaulle'io oro uoste, kur jis ketino įlipti į lėktuvą, skrendantį į Alžyrą.
Teigiama, kad kitas įtariamasis yra 39-erių vyras, gimęs ir užaugęs viename iš Paryžiaus priemiesčių.
Per spalio 19 dienos apiplėšimą plėšikai užlipo ant pavogto krautuvo ištraukiamosiomis kopėčiomis ir, naudodami pjaustymo įrangą, įsilaužė į galeriją, kurioje saugomi karališkieji brangakmeniai.
Bėgdami žemyn kopėčiomis ir įsėdę į motorolerius, jie numetė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau sugebėjo pavogti aštuonis kitus dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai, imperatorienei Marijai Luizai.
