Luvro plėšikai nustatyti po DNR tyrimo

Buvo mobilizuota daugybė tyrėjų, kuriems pavesta rasti spalio 19 d. įžymųjį muziejų vidury dienos apiplėšusius vagis, pasišalinusius su beveik 88 mln. eurų vertės papuošalais.
Su bylos eiga susipažinęs šaltinis atskleidė, kad į ketvirtą dešimtį įkopę du įtariamieji buvo žinomi teisėsaugai dėl ankstesnių vagysčių. Jie gyvena Senoje-Sen Deni, prie Paryžiaus.
Vienas įtariamasis buvo sulaikytas Paryžiaus Šarlio de Golio oro uoste, kai ketino išskristi į Alžyrą, o kitas buvo pagautas Paryžiaus regione.
„France Info“ pranešė, kad abu jie buvo nustatyti pagal nusikaltimo vietoje rastus DNR pėdsakus.
Vyrai įtariami organizuota vagyste ir nusikalstamu sąmokslu. Suėmimas jiems gali būti taikomas 96 valandas.Po žiniasklaidos pranešimų apie sulaikymus, Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau patvirtino, kad vyrai suimti šeštadienio vakarą, o vienas jų bandė išvykti iš šalies.
Prokurorė apgailestavo, kad pasklido informacija apie suėmimą, nes tai gali sutrukdyti tyrimui, kuriame dalyvauja 100 pareigūnų, bandančių rasti kitus nusikaltėlius ir pavogtą turtą.
Vidaus reikalų ministras Laurentas Nunezas socialinėje platformoje „X“ taip pat ragino laikytis konfidencialumo, bet pasveikino sunkiai dirbusius tyrėjus.
Kaip pranešta anksčiau, spalio 19 d. plėšikai užlipo ištraukiamomis pavogto kraustytojų sunkvežimio kopėčiomis ir, naudodami pjovimo įrangą, įsilaužė į vieną galeriją. Leisdamiesi kopėčiomis ir sėsdami ant motorolerių, jie pametė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau pavogė aštuonis dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinys, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai.
