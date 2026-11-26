Turistai iš viso keliavo šešių asmenų grupėje. Ją sudarė keturi britai, vienas šveicaras ir vienas amerikietis. Grupę lydėjo vietiniai gidai.
Tragedija žygyje Afrikoje: žmones užpuolė drambliai
Grupė lapkričio 19 d. žygiavo netoli Bakingili kaimo. Žmonės ėjo taku, kuriuo drambliai eina prie netoliese esančio ežero. Grupė susidūrė su maždaug 15 dramblių banda.
Drambliai užpuolė grupę. Pranešama, kad šveicarų turistą pražudė ragai, o vieną iš gidų dramblys nusviedė į griovį. Kiti turistai pasislėpė krūmuose.
Iš pradžių šveicarų turistas turėjo sąmonę, tačiau buvo bijoma, kad jam vyksta kraujavimas viduje. Vėliau jis mirė.
Jo kūnas iš parko išneštas lapkričio 21 d.
Vienas iš britų turistų prisiminė akimirką, kai drambliai užpuolė jų grupę.
„Pamačiau tuos dramblius beveik šalia savęs. Ir pagalvojau, kad jei eisiu šiuo taku, mane partrenks. Todėl tiesiog pasukau priešinga kryptimi. Jie nubėgo taku, o aš pabėgau ir pasislėpiau krūmuose. Tada išgirdau šauksmus“, – pasakoja turistas.
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