Ebola plinta: užsikrėtusi moteris neseniai skrido lėktuvu

Užsikrėtusi moteris neseniai lėktuvu atvyko į šalį iš Ugandos ir kelias dienas buvo gydoma privačioje ligoninėje netoli sostinės Abudžos, teigė ministerija.
Pasak jos, laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad moteris buvo užsikrėtusi Ebolos viruso Bundibugyo atmaina.
Ši atmaina yra vyraujanti per dabartinį Ebolos protrūkį Afrikoje. Jos plitimą ypač sunku suvaldyti, nes nuo jos nėra nei specifinės vakcinos, nei tikslinio gydymo.
Be to, ankstyvosiose stadijose užsikrėtimas šia atmaina gali būti lengvai supainiotas su kitomis ligomis, pavyzdžiui, maliarija, todėl gali būti vėluojama izoliuoti ir gydyti pacientus.
Nigerijoje esanti moteris izoliuota ir jai teikiama medicinos pagalba, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Siekdama suvaldyti infekciją ir užkirsti kelią tolesniam jos plitimui, ministerija glaudžiai bendradarbiauja su Nacionaliniu ligų kontrolės centru, regioniniu sveikatos apsaugos sekretoriatu ir kitomis atsakingomis institucijomis, sakoma jos pranešime.
Pradėtas asmenų, turėjusių kontaktą su užsikrėtusia moterimi, nustatymas. Ministerijos duomenimis, kol kas nustatyti 44 tokie asmenys, tarp jų medicinos darbuotojai, kiti pacientai, slaugos personalas ir žmonės, su kuriais moteris turėjo kontaktą kelionės metu.
Ligoninei, kurioje gydoma Ebolos virusu užsikrėtusi pacientė, nedelsiant teikiama pagalba siekiant sustiprinti infekcijų prevencijos ir kontrolės priemones, sakė ministerija.
Vyriausybė paragino visas valstybines ir privačias sveikatos priežiūros įstaigas šalyje, kurioje gyvena apie 220 mln. žmonių, laikytis „didžiausio budrumo“.
Ebolos virusas aptiktas keturiose Afrikos šalyse
Nigerija – jau ketvirta Afrikos valstybė, kurioje per dabartinį Ebolos protrūkį, prasidėjusį gegužės viduryje Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), užregistruoti užsikrėtimo Bundibugyo atmaina atvejai. KDR sveikatos apsaugos institucijų teigimu, šalyje iki šiol užregistruoti 9 552 užsikrėtimo atvejai ir 4 602 mirtys.
Kenijoje šiuo metu žinoma apie aštuonis Ebolos viruso infekcijos atvejus, įskaitant vieną mirties atvejį.
Su KDR ir Kenija besiribojančioje Ugandoje taip pat iš viso buvo patvirtinta 20 Ebolos viruso infekcijos atvejų, kurių kilmė siejama su vienu iš KDR atvykusiu pacientu. Du pacientai mirė.
Tačiau rugpjūčio pabaigoje Uganda paskelbė Ebolos protrūkio pabaigą, nes daugiau kaip 42 dienas nebuvo užregistruota nė vieno naujo užsikrėtimo atvejo.
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