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Nustatytas dar vienas Ebolos atvejis

2026-10-20 19:53 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 19:53
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Kenijos valdžios institucijos šalyje nustatė devintą Ebolos virusinės ligos atvejį, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Virusas (nuotr. 123rf.com)

Kenijos valdžios institucijos šalyje nustatė devintą Ebolos virusinės ligos atvejį, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

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Ši Rytų Afrikos šalis apie pirmąjį Ebolos virusinės ligos atvejį pranešė spalio 6 d. Užsikrėtęs asmuo buvo į penktąją dešimtį įkopęs verslininkas, gyvenęs Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), kur nuo gegužės fiksuojamas didelis ligos protrūkis.

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Nuo tada nustatyti dar aštuoni užsikrėtimo atvejai, daugiausia tarp žmonių, artimai bendravusių su pirmuoju užsikrėtusiuoju, kuris spalio 5 d. mirė sostinėje Nairobyje.

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Devintasis užsikrėtęs asmuo – 24 metų vyras, kurį ministerija apibūdino kaip „artimą pirmojo užsikrėtusiojo šeimos narį“. Užsikrėtimas patvirtintas pirmadienį.

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„Vos pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, jis buvo izoliuotas ir ištirtas, o patvirtinus teigiamą tyrimo rezultatą, nedelsiant pradėtas gydymas“, – nurodė ministerija ir pridūrė, kad vyras „jau buvo karantine, kai susirgo“.

„Visi devyni atvejai priklauso vienam užsikrėtimo židiniui ir šiuo metu nėra duomenų, kad virusas būtų išplitęs už šios grupės ribų“, – pridūrė ministerija.

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Ministerijos pareiškime nurodoma, kad nustačius kiekvieną naują atvejį plečiama kontaktų paieška. Iš 135 asmenų, turėjusių sąlytį su užsikrėtusiaisiais, 134 jau nustatyti ir izoliuoti.

Tuo metu Jungtinės Valstijos paragino savo piliečius dar kartą apsvarstyti kelionių į Keniją būtinybę ir dėl „pavojaus sveikatai“ padidino perspėjimo dėl tokių kelionių lygį.

Kongo sveikatos apsaugos institucijų duomenimis, KDR užregistruota daugiau kaip 9 tūkst. Ebolos virusinės ligos atvejų, nuo šios ligos jau mirė 4 381 žmogus.

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