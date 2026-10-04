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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie ženklai ant liežuvio išduoda pavojingas ligas: atpažinkite laiku

2026-10-04 15:30 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-04 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į liežuvį dažniausiai atkreipiame dėmesį tik tada, kai jį ima skaudėti ar atsiranda neįprastų pokyčių. Tačiau gydytojai pastebi, kad liežuvio išvaizda kartais gali suteikti svarbių užuominų apie žmogaus sveikatą. Liežuvio spalva, paviršius, danga ar atsiradusios žaizdelės gali būti susijusios ne tik su burnos higiena, bet ir su infekcijomis, mitybos trūkumais ar kitomis sveikatos problemomis.

Liežuvis (nuotr. Shutterstock.com)
GALERIJA (7)

Į liežuvį dažniausiai atkreipiame dėmesį tik tada, kai jį ima skaudėti ar atsiranda neįprastų pokyčių. Tačiau gydytojai pastebi, kad liežuvio išvaizda kartais gali suteikti svarbių užuominų apie žmogaus sveikatą. Liežuvio spalva, paviršius, danga ar atsiradusios žaizdelės gali būti susijusios ne tik su burnos higiena, bet ir su infekcijomis, mitybos trūkumais ar kitomis sveikatos problemomis.

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Kai kurie pokyčiai būna visiškai nekenksmingi, tačiau ilgai neišnykstantys ar skausmingi požymiai neturėtų būti ignoruojami. Gydytojas Pradeepas Narayanas Sahoo atkreipia dėmesį į šešis liežuvio pokyčius, kuriuos pastebėjus verta atidžiau įvertinti savo sveikatą, rašoma timesofindia.com.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

1. Baltos apnašos ant liežuvio

Plonos baltos apnašos ant liežuvio ryte nebūtinai reiškia sveikatos problemą. Jos gali atsirasti dėl susikaupusių bakterijų, maisto likučių ar burnos džiūvimo ir dažnai pasišalina išsivalius dantis ar atsigėrus vandens.

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Tačiau jeigu apnašos tampa storos, nepranyksta ir jų nepavyksta pašalinti įprastai valant burną, į tokį pokytį vertėtų atkreipti dėmesį. Baltos apnašos gali atsirasti dėl prastesnės burnos higienos ar dehidratacijos, tačiau kartais jis gali būti ir burnos grybelinės infekcijos – pienligės – požymis.

Burnos pienligę sukelia pernelyg intensyvus mieliagrybio Candida dauginimasis. Ji gali pasireikšti baltomis dėmėmis burnoje, gleivinės paraudimu, jautrumu ar skausmingumu. Didesnė rizika susirgti kyla žmonėms, kurių imuninė sistema nusilpusi, taip pat vartojantiems tam tikrus vaistus.

Jeigu baltos apnašos nepraeina net ir tinkamai prižiūrint burnos higieną, jų nereikėtų ignoruoti – verta pasikonsultuoti su gydytoju ar odontologu.

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